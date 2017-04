Delte ut penger til lokale hjelpekorps

Hvert av korpsene har fått 25.000 kroner hver. Fredag formiddag mottok representanter fra de tre korpsene sjekkene i lokalene til Vesterålen Sparebank på Sortland. Formålet med pengegaven er å gjøre påskeberedskapen best mulig.



-Vi ønsker å vise at vi setter pris på jobben dere gjør. Det er mye folk ute i påska og da er det viktig med best mulig beredskap, sa banksjef Yngve Oshaug.

Glad for pengegaven

Dag Tore Jensen i Sortland hjelpekorps var glad for pengegaven og har allerede tanker om hva midlene kan brukes til.

- Snøskuteren vår begynner å bi gammel og vi har derfor planer om å kjøpe en ny. Disse pengene vil bli brukt til det formålet. Vi setter veldig pris på denne generøsiteten fra Sparebankstiftelsen . Timingen kunne ikke vært bedre, sa han.



Fornøyd var også leder i Øksnes hjelpekorps, Vidar Johansen.

-Vi er veldig glad for gaven. Pengene kommer godt med siden vi har behov for nytt utstyr, sier han.



I tillegg til hjelpekorpsene i Sortland, Hadsel og Øksnes, mottok også hjelpkorpsene i henholdsvis Skånland og Kvæfjord 25.000 kroner fredag.