- Det er en fantastisk mulighet til å gå videre, sier en begeistret sortlandstrener Steve Lind Edvardsen til VOl rett etter at trekningen ble kjent.

Han så for seg to scenarier i forkant av trekningen.

- For oss var alternativet å enten møte et tippeligalag eller å møte et lag omtrent på vårt nivå. Når vi nå fikk siste alternativet og det ble Harstad, synes vi det er helt topp. Det er et lag vi har hatt godt tak på de siste åra, sier han.

- Må ha bra tempo

På spørsmål om hvordan Sortland skal slå Harstad, svarer treneren.

- Det handler mye om å være frem i skoen og ikke stå med lua i handa. Vi må ha bra tempo, og med vår trygghet defensivt, skal vi klare å slå de. Harstad har også gått gjennom et generasjonsskifte den siste tiden der de blant annet har mistet sentrale spillere, sier han.

Skal til andre runde

Lind Edvardsen skulle gjerne sett at kampen gikk i Blåbyhallen, men lever godt med at den ikke kommer til å gjøre det.

- Med tanke på at Harstad først kommer inn i 1. runde, hadde det vært mer rettferdig at de kom til oss nå. Samtidig har det ikke noe å si. Vi skal brette opp ermene med det mål for øye at vi skal spille andre runde i cupen, slår Steve Lind Edvardsen fast.