Eier til savnet hund meldte seg

-Vanligvis tar det fra noen minutter til ett par timer før eieren melder seg i forbindelse med at hunder blir funnet. I dette tilfellet har det tatt uvanlig lang tid, sier Leif Håvard Halland ved Sortland lensmannskontor.



Han regner i utgangspunktet med at hunden har sitt opphav hos en eier i Kjerringnesdalen.

-Det er ikke så mye folk som bor der, men det er klart at hunden kan ha vandret dit fra et annet sted, sier han.

Et par timer senere meldte omsideren eieren seg.

- Da er alle parter fornøyde, sier Leif Håvard Halland.