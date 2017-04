Avslår søknad om støtte til bokprosjekt

- Kommunen har begrensede midler avsatt i næringsfond og ønsker ikke å utvide støtteområdet fra næringsfondene, heter det i innstillingen fra rådmannen.

Blåbyen Media Jensen og Mag.art. Bjørn Elvenes søker om støtte på 125.000,- noe som tilsvarer 50% avtotalkostnadene for å realisere bokprosjektet.

Presenterer historien

Boken skal presentere byen og kommunen, historie, kultur og næringsliv med tekst og mange bilder fra Sortland by. Boken vil også inneholde en rekkekunstreproduksjoner og en mindre biografisk om tale av kunstneren og Blåbyens far, Bjørn Elvenes.

Intensjonen er at et eventuelt overskudd skal avsettes i et nytt Blåby-fond, styrt av initiativtakerne.

Realistisk tilnærming

I søknaden forklarer initiativtakerne at de har stor tro på prosjektet, men ønsker å ha en realistisk økonomisk tilnærming til det.

De har estimert at totalkostnaden vil ligge på rundt 250.000 kroner. Denne summen vil dekke forarbeid, klargjøring og trykking av de første 1000 eksemplarene. De opplyser videre at ytterligere opplag vil bli lang billigere, og at de har tro på at bokenvil selge mer enn første opplag.