- Kan bli en av de tøffeste bortekampene i hele sesongen

- Det blir en veldig tøff kamp. Det kan faktisk bli en av de tøffeste bortekampene i hele sesongen, sier Lind Edvardsen til VOL.

Han understreker at Senja rykket ned fra 2.divisjon i fjor og har ambisjoner om å rykke opp igjen.

- Kampen kommer til å bli en tøff affære. Vi må kjempe og luke bort alt fiksfakseri. Jeg skal være såpass ydmyk at jeg er fornøyd om vi får med oss ett poeng, understreker treneren.

Sliter med skader

Lind Edvardsen stiller en slagkraftig tropp i årets første seriekamp, men helt skadefritt mannskap har han foreløpig ikke.

- Både Sindre Thunestvedt, Marius Jørgensen, Stefan Jensen, Arild Stoltz og Stian Fredriksen sliter med skader, men vi har mange gode spillere og jeg tror at vi skal kunne bite godt fra oss, sier han.

Ifølge treneren har Sortland trent godt i vinter og er derfor i god rute foran sesongstarten.

- Det er alltid ting man kan utvikle videre, men treningskampene viser at vi ligger godt an, noe vi blant annet viste i 3-1-seieren mot Medkila, som er et bra lag, sier han.

Skyhøyt nivå

Sortlands og Lind Edvardsens mål for 2017-sesongen, er å havne på øvre halvdel av tabellen.

- Det er litt vanskelig å være helt konkret med tanke på at vi ikke vet hva vi møter. Hadde vi spilt i den gamle 3.divisjon, ville vi ha ha møtt alle lagene tidligere. I år møter vi mye nytt og er derfor litt mer usikre. Det er mange gode lag og nivået i 3.divisjon har nok aldri vært høyere i Norge. Men vi må ikke bli redde og ha for stor respekt for motstanderne, slår Lind Edvardsen fast.

Spent

Sortlands lagkaptein Marius Jørgensen, som tross skadeproblemer ikke utelukker at han kan spille kampen, tror også at Senja blir tøffe å bryne seg på.

- Jeg tror det blir en skikkelig vanskelig kamp og jeg er spent på hvordan vi klarer oss mot et såpass bra lag. Vi må fungere defensivt, i tillegg til at vi må ta vare på de sjansene vi får, slår han fast.

Årets første hjemmekamp for Sortland, finner sted i Blåbyhallen førstkommende lørdag, mot Skjervøy.

-Knokkelkamp

Senjatrener Thomas Hagerupsen er også forberedt på en tøff og jevn batalje. Han tror nemlig ikke det blir en festforestilling fra noen av lagene.

- Det er sjelden det blir kanonfotball i serieåpningen. Vi vet at Sortland er et fysisk lag som satser mye på lange kast og dødballer. Vi forbereder oss derfor på en knokkelkamp, sier han.

Sitt eget lag beskriver treneren som kvikt og allsidig.

- Vi har mange raske spillere og behersker ulike faser av spillet. Målet vårt er å spille ballen på bakken, men vi har alltid en plan B dersom det blir nødvendig. Målet vårt er selvsagt å ta med oss tre poeng, slår Thomas Hagerupsen fast.