Russiske trålere  fisker i flokk

Nettsiden Marine Traffic gir deg muligheten til å følge skipstrafikken rundt om i verden.

Over flere dager har man kunnet se rundt 20 russiske trålere ligge i sirkel et stykke nord for Andenes.

– Dette er helt vanlig. 20 fartøy er faktisk svært få mot det vi hadde før i tiden. Da kunne det være 80 til 100 fartøy, sier Blålid.

Torsk og hyse

Han sier at trålerne fisker torsk og hyse.

– Noen leverer i Norge, noen går til kontinentet og noen leverer i Russland, sier Blålid.

Han sier at trålerne kommer fra forskjellige russiske aktører.

– Vi følger med, både fra land, fra fartøy og fra fly, sier Blålid.

Assistanse

Å følge med russiske trålere er ikke det eneste Kystvakten har gjort i påsken.

– KV «Bergen» har nylig slept den norske tråleren «Langenes» med maskinskade fra Tromsflaket inn til Torsvåg. Der overtok redningsskøyta slepet, sier Blålid.

– Den andre store hendelsen i påsken var om bord på en russisk tråler. En av mannskapet hadde åpent brudd i foten. Også har var det KV «Bergen» som assisterte og sørget for å stabilisere pasienten før han ble hentet med Seaking, sier Blålid.

Han sier at de også har hatt noen sjarker på slep utenfor Finnmark.

– Kystvakten er klar til å hjelpe når noen har behov, også i påsken, sier Blålid.