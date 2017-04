Boligdrømmen som brast

I dag er de i en bitter tvist med forsikringsselskapet Protector. Problemene med huset har ført til at forsikringsselskapet som spesialiserer seg på eierskifteforsikringer har tilbudt Morten og samboeren å heve kjøpet. Problemet er bare at summen de er tilbudt er lavere enn de kjøpte huset for. Etter eget utsagn har Morten og Andrea siden 2013 lagt mye penger i huset.

Situasjonen har nå toppet seg med at Protector har gitt familien seks uker på å forlate huset, om ikke vil de være skyldig erstatning for hver dag de oppholder seg der.

Ifølge Brox Pedersen dreier den siste runden, av totalt tre, med eierskifteforsikringsselskapet Protector seg om en manglende grunnmur og fundament.

– Det viste seg at en halv meter med grunnmur manglet under huset. Det er ikke fundament. Hele huset står på en liten steinmur som igjen står på leire. Dette fører til settingsskader som bare blir verre og verre. På det aktuelle området har det blitt sprøytet betong inn i grunnmuren for å få det til å se bra ut innvendig, men utvendig er det ikke noe mur.

Dette fører til at huset ikke står stødig og det merkes mer og mer på huset i dag, ifølge Morten. Han forteller at huset er skjevt og at man ser det på karmer og vinduer.

– Vi kan se rett ut gjennom listene på ytterdøra for eksempel. Dette blir også verre uke for uke og vi er spente nå som våren kommer og med all snøsmelting og vann som skal forbi her, sier han.

Siden de ikke kan gjøre noe med huset så lenge saken med forsikringsselskapet pågår, vil tilstanden bare bli verre og verre siden muren nå står eksponert mot vann og vær.

VOL har vært i kontakt med tidligere eier av huset. Den tidligere eieren ønsker ikke å kommentere saken, men henviser oss til sin advokat Ottar Nilsen. Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag.

