The Stream-vinner til FamilieFæsterålen

Fæsterålen blir et av sommerens store festivalhøydepunkter i Vesterålen, og arrangørene er nå i full gang med å røpe hvilke artister som blir å finne på årets festivalplakat.

EDM-kronprins

Fra før er det kjent at ungpikeidolet Jesper Jenset fra Idol 2014 kommer til den rusfrie familiefesten på dagtid. Fredag ettermiddag røper festivalarrangørene at Jenset får selskap av EDM-artisten ThoseBricks, som i desember vant musikkonkurransen The Stream på TV2.

– Han er kronprinsen av EDM og kommer til å skape massedans på FamilieFæsterålen, mener festivalarrangøren.

På lik linje med Kygo og Matoma produserte ThoseBricks låter som han fikk en vokalist til å fremføre, men i løpet av The Stream begynte han å synge låtene sine selv.

Booket før finalen

Festivalsjef Stein Inge Pedersen sier i en pressemelding at han gjorde bookingen av Tony Alexander Skjevik, som han egentlig heter, allerede før finalen i The Stream.

– Det var ingen tvil om at ThoseBricks var den sterkeste artisten i The Stream. EDM preger musikkhverdagen til barn og unge, og ThoseBricks har vært bakmann til mange av disse hitsene som ungene hører på i dag. Nå står han frem som en egen artist, og det er ingen tvil om at han kommer til å bli så stor som han vil, sier Pedersen.

Det gjenstår enda én artistlansering for dagutgaven av festivalen. I tillegg skal lokale talenter under 18 år få vise seg fram på scenen sammen med de profesjonelle artistene.