Sortland opp i ledelsen

– Blåbyhallen skal bli vårt fort, hvor det skal bli veldig vanskelig å hente poeng også denne sesongen. Guttene vet hva som kreves for å få det til, sa Sortland-trener Steve Edvardsen til VOL før lørdagens kamp mot Skjervøy – og la til at humør og motivasjon i spillergruppa er på topp etter mandagens serier mot Senja på bortebane.

– Blåbyhallen skal bli vårt fort Ingen klarte å ta med seg tre poeng fra Sortland i fjorårets serie. Når laget møter Skjervøy i sesongens første hjemmekamp, er det med klare ambisjoner om å fortsette der de slapp i fjor.

Lørdag venter nok en ny og ukjent motstander fra Troms, som i fjor endte på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 12, og beholdt dermed plassen med et nødskrik, to poeng foran Kirkenes, som rykket ned. I serieåpningen spilte de 0-0 mot favorittene i Fløya. Klarer de å hente poeng mot et heltent Sortland lørdag?

VOL følger kampen live i denne saken. Med oss, som kommentator for dagen, har vi Stefan Håheim Jensen, Sortland-spiller som for øyeblikket er ute med skade.

ANDRE OMGANG:

58. MIN: Skjervøys Steve Thomassen får gult kort for å felle Marius Jørgensen. Noen minutter etter får Sortlands Bjørn Skog også gult kort for en hard takling.

54. MIN: 2-1! Frank Poulsen setter straffen litt til høyre for keeper, men er med på notene. Karl Christian er på returen og setter den i mål.

53. MIN: STRAFFESPARK! Frispark slås fra Marius Jørgensen fra midtsirkelen, Toms Mezs rives ned innefor 16-meteren. STRAFFE TIL SORTLAND!

50. MIN: Frode Andorsen sliter tydelig med beina, og blir byttet ut med Arild Stoltz.

49. MIN: Gult kort til Skjerverøys Steffen Larsen for takling av Frank Poulsen bakfra. Frispark tett utenfor 16-meteren. Per Eirik blåser den tett over mål.

46: MIN: I pausen har Sortland gjort ett spillerbytte - Ingar Nicolaysen har gått ut - Karl Christian Bakkan Karlsen har kommet inn.

45. MIN: Da er vi i gang med andre omgang i Blåbyhallen.

FØRSTE OMGANG:

PAUSE: Skjervøy har en tydelig kampplan om å slå opp på deres to høye spisser, og plukke opp andreballene. Der har imidlertid Sortland vært meget bra, og har fått plukket opp de fleste av disse. Men kampen bølger veldig mye frem og tilbake - så noe klart press har det ikke vært fra noen av lagene.

45. MIN: Skjervøys kaptein Reidar Waage feller Sortlands Isak Svendsen i en overgang, og får gult kort.

38. MIN: Sortland etablerer et press over Skjervøy, står høyt og vinner mange dueller på midten.

33. MIN: Skjervøy har to store spisser - som vinner mye i lufta. Tydelig oppspillspunkt for Skjervøy.

27. MIN: 1-1! Erlend Farstad legger ballen elegant inn foran mål, og Frank Poulsen sørger for å plassere den bak Skjervøys keeper. Nydelig scoring av Sortland.

23. MIN: Gult kort til Sortlands Tage Ellingsen.

20. MIN: 0-1! Skjervøys Alexander Kvikne setter ballen i mål, og gjestene går opp i ledelsen. - Opp med hodet gutta, roper Sortlands Frank Poulsen.

VOL sliter litt med teknikken, men jobber med å rette opp i saken.

* Fra speakerbua opplyses det at det kun er tre lag som står med tre poeng etter første serierunde - Sortland, Mjølner og Skedsmo.

* 300 tilskuere er på plass i Blåbyhallen for å få med seg kampen.

13.00: Kampen er nå i gang. De første minuttene er jevnspilte, med mye frem og tilbake og sjanser begge veier.