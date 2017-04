VOL følger Sortland - Skjervøy live!

–- Blåbyhallen skal bli vårt fort, hvor det skal bli veldig vanskelig å hente poeng også denne sesongen. Guttene vet hva som kreves for å få det til, sa Sortland-trener Steve Edvardsen til VOL før lørdagens kamp mot Skjervøy – og la til at humør og motivasjon i spillergruppa er på topp etter mandagens serier mot Senja på bortebane.

Lørdag venter nok en ny og ukjent motstander fra Troms, som i fjor endte på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 12, og beholdt dermed plassen med et nødskrik, to poeng foran Kirkenes, som rykket ned. I serieåpningen spilte de 0-0 mot favorittene i Fløya. Klarer de å hente poeng mot et heltent Sortland lørdag?

Kampen starter klokken 13.00.