- Vil være med å utvikle nye eliteseriespillere

- Hålogaland Fotballkrets ønsker å gratulere Nord/Sprint som klubb for de elitelaget de nå får til neste sesong. Vi i kretsen synes det er kjempestas at vi nå har to elisteserieklubber i kretsen og ikke minst at vi har to fra Vesterålen, sier Håvard Hamansen Wallstad som er leder i Hålogaland Fotballkrets.

Klubben fikk ni futsallballer som ble overlevert til barnegruppa til klubben under deres trening mandag ettermiddag. Årsaken til det er enkel.

- Vi håper jo at når spillerne får prøve seg med futsalballer i gymsal, så er vi med å bidra til ferdighetsutvikling også fremover og kanskje kan dette være med å oppfostre neste generasjon med futsalspillere fra Vesterålen.

Nord/Sprint er klar for eliteserien Vil ha futsal-kamper til Sortland – Opprykk har vært et mål. Det er ganske deilig når det lykkes, sier Ingar Nicolaysen i Nord/Sprint.

Hamansen Wallstad mener futsal er utviklende også for elleverfotball.

- Vi ser at det satses på futsal fra Norges Fotballforbund med tanke på landslag og eliteserien samt førstedivisjon. Vi ser jo at dette er en gren i sporten som er mer og mer populær og jeg mener det kun er positivt at vi har spillere fra lokale lag her som markerer seg i eliteserien og til og med på landslag.

Nord-Sprint er seriemester Futsallaget Nord-Sprint fra Sortland har stormet gjennom sin 1.divisjonsavdeling denne sesongen. Søndag ble det klart at de er seriemester og klare for kvalifisering for eliteserien.

Trener Vegard Hilling hos Nord Sprint var også strålende fornøyd med gaven.

- Til nå har vi spilt kun med vanlige baller i gymsal. Nå får de prøvd futsalballer og det blir vedlig bra for dem. Futsal tror jeg bare er med å utvikle ferdighetsnivået deres, sier treneren.

Med to klubber i eliteserien neste sesong, håper Nord/Sprint og Vesterålen Futsal at flere kamper kan spilles i Vesterålen. Oppsettet for 2016/17-sesongen blir klart i løpet av høsten.