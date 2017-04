- Det ble lite kiting, men det var en fin tur

For tre dager siden returnerte Oven Pettersen og resten av ekspedisjonen hjem til fastlandet etter tre uker med snøkiting. Eller kitet og kitet, for ifølge sortlendingen ble det begrenset med den slags aktivitet.

- Vi hadde et stabilt høytrykk og veldig godt vær under hele turen. Men det var lite vind, så vi har gått veldig mye, forteller Oven Pettersen.

Endret planene

Planen var at turfølget skulle kite til sammen 60 mil, fra Svea til det nordligste punktet på Spitsbergen, Verlegenhuken. Det gikk ikke helt etter planen. Ekspedisjonen endte i Longyearbyen, der det ble plukket opp av Hurtigruten.

- Turen ble noe kortere enn planlagt, på grunn av vind rett imot. Å skulle krysse mot vinden, over breer, innebar for stor risiko. Vi ville ikke sette helsa på spill og bestemte oss for at vi ikke kunne dra så langt nord, til Verlegenhuken, som først planlagt. Men vi er ikke skuffet fordi det ble litt annerledes enn vi hadde håpet. Det et tross alt naturen som er sjefen og bestemmer, slår Oven Pettersen fast.

Fantastisk siste del

Kvintetten bestemte seg derfor for å kite inn til Longyearbyen, noe som ble den reneste signingsferd.

- Vi hadde noen fantastiske opplevelser, i nydelig natur, de siste dagene. Været var supert og det var nok vind til å nærmest seile hele veien inn, sier han begeistret.

Men mesteparten av turen ble det altså mye vandring på grunn av dårlige vindforhold. Ifølge den erfarne ekspedisjonsfareren, er vindforholdene på Svalbard midt sagt uberegnelige.

- Vi var godt forberedt på at det kunne bli lite vind. Svalbard består av masse daler og formasjoner. Plutselig er det medvind, så får du motvind og man møter på den måten alt annet enn det man har planlagt, sier han.

Ble slankere

Mange timer og dager på beina blir ekstra belastende når man har mye å bære på.

- Det er mye tungt utstyr, inkludert skiene, som man må bære på. Selv om det ble mye god mat i løpet av turen har jeg jammen gått ned noen kilo, forteller Oven Pettersen.

Selv om eventyreren ikke har planlagt nye turer i nærmeste fremtid, lover han at det blir mer etter hvert.

- Helt sikkert, slår han fast.