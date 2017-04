Sortland får ikke poengstraff

Senja har lagt inn protest mot Sortland IL Risikerer poengtrekk: – Vi har ikke gjort noe galt På at de brukte Marius Jørgensen i kampen mot Senja, som ble utvist i siste seriekamp i fjor, har Senja lagt inn protest. Det kan føre til poengtrekk for SIL.

For etter at Marius Jørgensen spilte på bortebane mot FK Senja i seriepremieren, etter å ha blitt utvist i siste seriekamp mot Melbo IL i fjor, sendte FK Senja inn en klage. I verste fall risikerte Sortland IL poengstraff.

Fredag ble avgjørelsen fra fotballforbundet klar. Det blir ikke poengstraff.

- Klagen er forkastet og det er vi kjempefornøyd med, sier SIL-leder Tommy Dalheim til VOL.

I begrunnelsen fra Doms- og sanksjonsutvalget i NFF kommer det frem at de legger vekt på at SIL tok kontakt med kretsen for å avklare om Jørgensen eller andre spillere dro med seg karantener inn i 2017-sesongen. Det at de fikk i svar at ingen av deres spillere gjorde dette, ble lagt vekt på i forkastelsen av klagen fra FK Senja.

- Går videre

Dalheim sier at klubben nå ser frem til å legge saken bak seg.

- Denne saken har vært en stor belastning for oss som klubb. Vi har hele tiden følt oss trygg på at vi ikke kunne lastes for dette. Vi gjorde det vi kunne for å få svar om Jørgensen var spilleklar fra rette ansvarsmyndighet. Det viser seg nå at det har skjedd en glipp fra kretsen og det har de også vektlagt i begrunnelsen for hvorfor de forkastet klagen, sier han og fortsetter.

- Vi ser frem til å gå videre. Det er ikke tvil om at dette har påvirket oss og ikke minst er dette gledelig for spilleren Marius Jørgensen.

- Fokus

Han ser nå frem til fokus på annet enn klager og mulig poengtrekk etter den fantastiske starten Sortland har hatt i 2017.

- Nå kjører vi på videre. Vi har hatt en kjempestart for herrelaget både i serie og cup. Samtidig gjør damelaget det bra og vi er nå straks i gang med sesongen for de aldersbestemte lagene. Nå gleder vi oss til full sportslig fokus fremover, sier Dalheim.