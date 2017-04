- Dette var et meget surt tap

Varg-trener Lars Fagerlirøen og Glimt-treneren var enige etter kampen. Varg hadde fortjent å gå videre.

- Dette ble et veldig surt tap for oss, konstaterer treneren.

Han sier at Glimt var et hakk vassere enn Varg, spesielt tempomessig.

-Vi ønsker å spille slike kamper, men dette resultatet ønsket vi oss ikke.

Varg hadde kontroll på kampen, men klarte ikke å beholde roen i to avgjørende situasjoner mot slutten av kampen. Kampen var spennende og underholdende, spesielt det siste kvarteret.

Referat fra kampen:

Varg har fått en litt tøff start. Bodø/Glimt tok ledelsen etter syv minutter. Kampen startet klokken 1500.

I det første kvarteret har Bodø/Glimt hatt ballen mest. Det er tøffe tak. Glimts målscorer har fått seg et par minutters pause etter ei litt for tøff tackling. I G16-klassen gir gult kort fem minutter utvisning.

24 minutter: Varg har kommet betydelig mer med i kampen. Pasningsspillet sitter bedre.

26 minutter: Stor Glimt-sjanse. Laget kom seg fri på venstre kant. Innlegget ble headet like over fra kloss hold.

35: UTLIGNING. Jonas Aloyseous chippet ballen over Glimt-keeperen. 1-1.

40: Det er pause i kampen. Varg spilte mye bedre i andre halvdel av første omgang og var spillemessig fullt på høyde med Bodø/Glimt.

Varg har kvalifisert seg til å spille mot Bodø/Glimt ved å slå HIL 4-0 i Harstad. Mjølner ble beseiret 8-7 etter straffespark-konkurranse. Svolvær ble slått 6-0. For å gå videre må også Glimt beseires.

Andre omgang er i gang. Den har startet friskt med to store Varg-sjanser og en Glimt-sjanse.

Varg har en god periode. Spillerne finner hverandre. Det gir dem flere hel- og halvsjanser.

66 minutt: Stor Glimt-sjanse etter corner. Ballen passerer keeper, men en Varg-spiller står på streken og header ballen ut.

74: SCORING. Johnny Fagerlirøen ble spilt fri via en lang pasning. Han satte ballen kontrollert over keeper og rett i kassa. 2-1!

77: Megasjanse for Varg. Jonas Aloyseous rundet keeper, men satte ballen til side for mål.

78: Megasjanse for Glimt: Glimt-angriperen hadde bare å løfte ballen i åpen kasse, men skuddet var for hardt. Over.

79: SCORING: Glimt satte ballen i mål etter litt klabb og babb i Varg-forsvaret.

82: SCORING: Varg-forsvaret får ikke kontroll på et langt oppspill. Glimt hadde den lengste tåa og fikk priket ballen i mål. 2-3.