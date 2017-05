Thom Hell & William Hut til Fæsterålen

Fæsterålen fortsetter å slippe godbiter til årets festivalprogram, og røper tirsdag kveld at Thom Hell og William Hut kommer til Sortland i august.

Samarbeider for første gang

De to artistene har slått seg på lag, og samarbeider nå for første gang. Sørlendingen Thom Hell har vunnet Spellemannsprisen for årets mannlige artist to ganger. Hut er kanskje mest kjent for hiten «Take it easy», som lå på VG-lista topp 20 i 29 uker da den kom ut for 11 år siden.

På Sortland får publikum smakebiter fra begges musikalske karrierer, samt låter fra deres musikalske forbilder. De vil spille både sammen og hver for seg.

Fornøyd festivalsjef

Festivalsjef Stein Inge Pedersen er svært fornøyd med å ha sikret seg det han mener er to av landets fremste låtskrivere og formidlere til årets festival.

– Dette blir en perfekt start på kvelden, hvor de gjør et sett med egne sanger og et avsluttende sammen. Dette bør folk få med seg, sier Pedersen i en pressemelding.

Fra før er det kjent at Zoo, Ammunition, deLillos, Jesper Jenset , ThoseBricks og Julie Bergan kommer til festivalen.