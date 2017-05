Varg spilte ut Lødingen i seriedebuten

- Jeg er veldig godt fornøyd og synes at vi til tider spiller ut Lødingen, sier trener for Varg, Lars Fagerlirøen.

Han er godt fornøyd med innsatsen til sin unge tropp, som tok kommandoen fra start i kampen hjemme i Blåbyhallen på Sortland. Jørgen Lamark puttet det første målet, før Johnny Fagerlirøen og den samme Lamark økte ledelsen til 3-0. Lødingen reduserte like før pause.

- Lødingen har en del gode spillere, men vi klarte å spille rundt dem, og da fikk de det vanskelig, sier treneren.

Varg fortsatte dominansen i andre omgang og nettet to ganger til, begge gangene ved Joakim Volden.

Skal få til eget spill

Fagerlirøen er lettet over at det ble seier i første kamp, men regner med at det kommer til å bli tøffere utover i sesongen.

- Det blir nok vanskeligere etter hvert. Målet vårt er alltid å få til eget spill, og da er det viktig at spillerne gir fra seg ballen tidsnok mot spillere som er dobbelt så tunge, sier han.

For å balansere det unge Varg-laget, finnes det også rutinerte karer i troppen som var sentrale bidragsytere i helgas seier.

- Både Mats Adolfsen og Bjarte Selstå spilte, som begge har mye nødvendig erfaring, sier Fagerlirøen.

- Tøff kamp

Selv fikk treneren noen minutter på tampen av kampen. Han har ikke planer om å gi seg selv mer spilletid utover i sesongen.

- Nei, det blir eventuelt bare noen få minutter på slutten av kampen, for syns skyld, humrer han.

Neste kamp for Vargs unge mannskap finner sted i Blåbyhallen, mot Sortland 2 førstkommende mandag.

- Sortlandsspillerne holder et høyt tempo som vi må greie å matche. Det blir nok en tøff kamp, slår Fagerlirøen fast.

Kampfakta Varg-Lødingen:

1-0 : Jørgen Lamark, assist: Johnny Fagerlirøen

2-0: Johnny Fagerlirøen, assist: Jonas Aloysous

3-0: Jørgen Lamark, assist: Magnus Karlsen

4-1 Joakim Volden, assist: Jonas Aloysous

5-1 Joakim Volden, assist: Truls Kristiansen