Her er årets Fæsterålen-ambassadører

Inne på festivalkontoret er det våryr stemning og tendenser til løping mellom skrivebordene. Ikke bare skal alle 14 artister være sluppet til 17.mai, men nå lages årets festivalplakat. I den sammenhengen har festivalen vært på jakt etter de som skal frontes på plakaten.

– Tar helt av

- Det som gjør Fæsterålen spesiell er at publikum tar helt av. At det er en vill miks av forskjellige folk i alle aldre som massedanser sammen. Jeg tror ikke folk forstår hvor unikt det er, så derfor vil vi fronte publikum som står foran scenen som vår råeste attraksjon, sier promosjef Caroline Meier.

Arrangøren viser til at det ifjor var over 350.000 unike treff på festivalbildene, og de klikkene kom fra hele landet. Det tyder på at folk fra hele landet er nysgjerrig på Fæsterålen.

– De åtte ambassadørene som er valgt ut fordi de er en et gyllent snitt av publikum i alder, stil, og musikksmak. De er alle representanter for de som sørger for at du får det ekstra artig på Fæsterålen, og de laisa opp stemninga rundt seg i Vesterålen med hvem de er på hver sin måte, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Fra hele Vesterålen

Det var to navn som gikk igjen i hvem publikum ville ha som sine ambassadører. Det var Farmen-vinner Laila Lochert fra Sortland og Anno-vinner Linn Elise Rølvåg fra Sigerfjord.

– De måtte med. De to har den der fandenivoldske «har´kje gjort før, men æ ska klar det» som Fæsterålen står for. Ambisiøs, jordnær, men med omsorg for folk rundt seg. Det er Fæsterålens spirit også, sier Pedersen.

Neste ut på lista ble selveste BMWkongen fra Øksnes, Keven Flage. Med fargerike dresser og et vinnende godt humør var han en av de som mange huska fra publikumsbildene. Han inspirerte mange ut i massedans i fjor.

– Det er også vanskelig å se for seg Fæsterålen uten det brede gliset til Rayner Skare Lind fra Hadsel. Han var også en av våre frivillige som utgjorde en vesentlig forskjell i hvordan folk ble tatt imot, sier Pedersen.

– Glamour

Litt vesterålsk glamour må til, så da ble Øksnesjenta Amalie Helene Svendsen Holen med på lista. Hun jobber som glamourmodell blant annet i L.A og har til og med namedroppa Fæsterålen på fester på Playboy Mansion.

En annen type glamour er Beate Lerøy fra Bø i Vesterålen som ble kåret til hele Norges favoritt pin-up modell i 2015. Med 50-talls stil og retroglede er hun blitt en av de som fargesetter Vesterålen ved å være den hun er.

– Vi er alle andværinger

- I år er alle i Vesterålen andværinger med tanke på alt som har skjedd med flystasjonen. Derfor måtte det bli Geir Laupstad som ambassadør fra Andøy. Med låta «Andøya, Andøya e mi øy», har han laget ei låt som får selv til den mest hardnakka søringen til synge at de er Andøyværing på fest.

Det er ambassadørvirksomhet på sitt aller beste, sier Meier.

– Butikksjefen

Og sist men ikke minst måtte de ha med butikksjefen, Børge Aafløy Opdan fra Sortland.

–Han får folk rundt seg til å føle seg sett, og han er den type representant for handelstanden i Vesterålen som vi vil vise frem. Fyren er en snill og gal friluftskar som alltid er full av påfunn. Han gjør oss glade uansett hvor vi treffer ham, sier Pedersen.

Ambassadørene vil vises på festivalplassen i form av filmer på skjermen, på plakaten og vil bli brukt i markedsføringa av festivalen fremover.

– Vi er så stolte av ambassadørene våre, og nå skal vi fortelle hele Norge hvor Nord-Europas beste publikum er, sier Pedersen.

August

Fæsterålen blir arrangert 25. Og 26. august 2017 på Sortland og har hele 14 artister deriblant DeLillos, Julie Bergan, Ammunition, Zoo, Jesper Jenset, Thom Hell & William Hut.