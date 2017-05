– Det blir en unik fest som samler ungdom fra hele Vesterålen

24. mai inviteres det til maskeradeball for vesterålsungdom i Kulturfabrikken på Sortland, historiens første, største og mest kjendisspekkede, ifølge arrangørene.

At nok et skoleår går mot slutten skal feires på storslått vis. Til ballet kommer nemlig en av landets mest strømmede artister, Petter «Katastrofe». Kveldens DJ blir ingen ringere enn Sandra Lyng.

– Vi gleder oss noe vanvittig, sier Tea Mari Meltzer i en pressemelding.

– Unik fest

Bak arrangementet står elevrådet ved Sortland videregående skole, som har fått med seg Deadline Event på arrangørsida, for å heve nivået et hakk eller to.

– Dette er første gang det blir arrangert et slikt maskeradeball. Alle blir oppfordret til å ha på maske og være pent antrukket. Dette blir en unik fest som samler videregåendeelever fra hele Vesterålen, sier Meltzer, som er elevrådsleder.

Høy partyfaktor

Arrangementet blir alkoholfritt og har en aldersgrense på 16 år.

– Det skjer få store arrangementer for de under 18 år. Derfor inviterer vi alle til Sortland for en avsluttende fest, sier Petter Hov Jacobsen i elevrådet.

Billettene er allerede lagt ut for salg. Daglig leder i Deadline Event, Stein Inge Pedersen, lover et arrangement med høy standard.

– Jeg kan love høy partyfaktor og stil – og tror nok noen får seg en overraskelse, sier Pedersen i pressemeldingen.