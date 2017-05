Begge lag stilte med et svært ungt mannskap. I en pressemelding fra Varg opplyses det at Varg ledet 2-0 Sortland reduserte rett etter pause, og skapte spenning i kampen, men FK Varg scoret to mål til før SIL fikk et siste mål fem minutter før full tid.

Dermed vant Varg presisjeoppgjøret. Varg er nykommer i årets femtedivisjon.