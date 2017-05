– Et samlet Sortland inviterer til gullhelg denne helga

Men hva er så denne Gullhelga? Martin Meisterlin i VOL marked forklarer:

– Kort fortalt er det ei samling aktiviteter, tilbud og opplevelser, sier han, før han utbroderer:

– Det skjer rett og slett ting hele helga. Vi begynner torsdag og avslutter lørdag kveld, natt til søndag. Vi starter med at så å si alle butikker i Sortland sentrum, også de utenfor sentrene, har åpent til sju på torsdag og fredag og til fire på lørdag. Så vidt jeg vet, er det første gang. Bare det er jo verdt en fest, sier Meisterlin.

Gullodd

I tillegg til utvidede åpningstider vil Toyota Nordvik lodde ut en Yaris med alle utgifter dekket i ett år.

For å vinne premien må man rett og slett handle. 20.000 gullodd er trykket opp og alle som handler får et lodd.

– Jo flere plasser du handler, jo flere lodd får du. Så er det plassert ut en Yaris inne i Storsenteret, Skibsgården og i Sortland sentrum. De med gullodd kan legge loddet eller loddene sine inn i bilen. Dermed er det med på konkurransen, forteller Meisterlin.

For de som ikke får bil, kan det vanke trøstepremier, nemlig gullverdier for fem tusen kroner.

Samarbeid

For Meisterlin er det at flere samles om helga, det som er mest gledelig.

– Dette er et stort samarbeid mellom omtrent alle i næringslivet i Sortland. Sortland Hotell er med på gullpriser slik at flere kan være med på festen.

Men hvordan kom denne helga i stand?

– Vi fikk en utfordring av næringslivet om å komme opp med et konsept for denne helga, og Gullhelga er det konseptet. Da er det ekstra gledelig at så å si alle i næringslivet i Sortland er med på festen. Nå kan vi vise det utrolige aspektet av tilbud som finnes i Sortland og ikke minst hva som er mulig når vi drar i samme retning.

Golden Party

Men helga er mer enn «kun» tilbud. For det skjer jo noe stort i Kiev. Dermed blir det Grand Prix-fest i Kulturfabrikken lørdag kveld.

– Det blir «The great golden party» som vi har valgt å kalle det. Dette er et gratis arrangement i Kulturfabrikken og vi tror det kommer mange som vil være med på festen denne kvelden. Det blir liveoverføring fra Kiev, DJ før og etter, og rett og slett bare en stor fest. Så får vi bare håpe Norges Grand Prix-deltaker JOWST gjør jobben i semifinalen og kvalifiserer seg til finalen.

Dermed ligger altså alt til rette for en voldsom fest på Sortland hele helga igjennom. Så gjenstår det å se om Norge synger seg til gull i Kiev.

Se hilsen fra JOWST-gutta i videovinduet under.