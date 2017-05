I gang med byplan-revisjon

Administrasjonen har ambisjoner om å ha en revidert utgave av byplanen klar for politikerne i februar 2018.

– Målet er å få avsatt mer areal til handel i og utenfor sentrum – samtidig som man sikrer et levende handelssentrum, og får gjort noe med Vesterålsgata, sa arealplanlegger Kristine Røiri da hun orienterte formannskapet i Sortland om stå i arbeidet torsdag.

Vil kvalitetssikre handelsanalysen For å på sikt revidere byplanen vil formannskapet i Sortland vil formannskapet ha revidert handelsanalysen og trafikkanalysen.

Ny handelsanalyse

Handelsanalysen som nå ligger til grunn for byplanen møtte mye kritikk fra næringsaktører da den kom. Blant annet fordi den kun regnet Vesterålen som Sortlands handelsomland, og ikke hele Midtre Hålogaland.

Det skal derfor utarbeides en ny handelsanalyse.

– Vi har sett litt på hva som er mangelfullt med analysen vi har. Vi må spørre oss om kunnskapsgrunnlaget er utdatert, og at vi har vokst mer enn det som var forventet. En annen viktig problemstilling vi må se på er at mange ikke har akseptert analysen. Hvorfor? Har man et større handelsomland og vekstpotensial enn det analysen i dag har tatt utgangspunkt i? Det ble heller ikke sett på konsekvenser av handelslekkasje. Ved å ikke tillate etablering av handel utenfor sentrum, vil folk dra et annet sted for å få disse tilbudene? sa Røiri.

Hun pekte på at det er viktig at man nå får på plass et kunnskapsgrunnlag som blir godtatt av alle parter, alt fra næringsliv til politikere og myndigheter.

– Et viktig mål med dette er å få et kunnskapsgrunnlag som er allment akseptert, som skal være utgangspunkt for de gode løsningene. Jeg mener også at Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen må bidra i arbeidet, sa Røiri.

Neste steg i arbeidet er blant annet å få handelsanalysen ut på anbud.

Ser på Vesterålsgata

Det skal også gjøres en revisjon av trafikkanalysen som ligger til grunn for byplanen.

– Vi må se på Vesterålsgata i et større perspektiv, og gjøre mulighetsstudier for trafikkøsninger. Kan vi redusere trafikken? Kan vi ta i bruk mulige avlastningsveier – i tillegg til å oppgradere Vesterålsgata? spurte Røiri.