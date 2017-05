Dj SASH! og Drömhus til Fæsterålen

Festivalsjef Stein Inge Pedersen var tidlig ute og booket Sash!, men det var så vidt at logistikken stoppet bookingen.

– Han kommer rett fra spillejobb dagen før i Litauen til oss. Og så reiser han rett til Danmark og skal gjøre to festivaler der dagen etter. Så det var litt av et puslespill å få logistikken til å gå opp, sier Pedersen i en pressemelding.

Mange hits

Sash! hadde en rekke hits i Storbritannia i 1997–1998 inkludert «Encore Une Fois», «Ecuador», «Stay» og «Mysterious Times». Alle kom så høyt som til 2.-plass i de britiske hitlistene. Sash! holder også rekorden for å ha flest 2.-plasser på de britiske hitlistene.

Det var en meget fornøyd festivalsjef som kunne konstatere at han hadde booka rett band, da han var på “We love the 90s” i Oslo.

– Av den vanvittige line-upen som We love the 90s hadde, så var det helt klart Sash! som blåste stemninga i taket. Da var det godt å vite da at han var en av de første artistene som ble booket til årets festival. Det kommer til å bli et helt sinnsykt show, sier Pedersen i pressemeldingen.

I ekstase

Eva Therese Grankvist fra Drömhus er i ekstase over å komme til Fæsterålen. Hun er imponert over tidligere stemningsrapporter, og gleder seg ikke bare til å opptre, men også se mer av Vesterålen. Drömhus skapte en landeplage av en hit med “Vill ha deg” - en hit som for mange er selve symbolet for året 1998.

– Med både Sash! og “Drömhus” akter vi å ta publikum på en episk tidsreise. Bare tanken på allsangfaktoren og ikke minst massedainsen. Dette er en gavepakke til alle som elsker 90-tallsmusikk. Jeg kjenner at jeg gleder meg, sier Pedersen i pressemeldingen.

Fæsterålen blir arrangert 25 og 26 august og kan ellers by på artister som DiLillos, Julie Bergan, Thom Hell & William Hut, Zoo og Jesper Jenset.