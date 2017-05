Sortlands fotballdamer slo Ballstad 3-2

Men det var Ballstad som åpnet best. De gikk opp i ledelsen da det var spilt i et kvarter. Etter drøye halvtimen utlignet sortlandsjentene ved Tilde Sæther. Ballstad gav seg ikke gikk opp i ledelsen like før pause.

Nytt lag

Etter pausen var det nærmest et nytt Sortland som kom på banen. Gradvis tok de over banespillet og presset gjestene stadig lenger tilbake på egen halvdel. Helene Nyvold stormet i angrep langs høyresiden og utlignet noen minutter ut i omgangen.

Svært fortjent

Den samme Nyvold punkterte kampen 20 minutter før slutt der hun nok en gang kommer fra kanten og fyrer av et skudd i Ballstad keeperens lengste hjørne. Dermed vinner Sortland en svært fortjent seier og Ballstad, som ikke hadde mye å stille opp med i andre omgang.

Fjerdeplass

Etter seieren mot Ballstad ligger Sortland på fjerdeplass på tabellen, mens motstander Ballstad foreløpig innehar sjetteplass. Neste kamp for sortlandsdamene finner sted førstkommende lørdag. Da er det Håkvik som er motstander.