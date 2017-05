– På stedet er det nå en brannbil, en kommandobil fra brannvesenet, en politibil og en ambulanse, sier Vol-reporter Vidar Eliassen.

Han sier at det ikke er synlig røyk, og han kjenner heller ikke noe lukt. Området er avsperret.

Innsatsleder Einar Berthinussen sier til Vol at det kom røyk fra en «steamer» på kjøkkenet. Den ble koplet fra, og stasjonen ble stengt for å lufte ut lokalet. Politiet melder på Twitter at stasjonen sannsynligvis blir stengt ut dagen.

– Når slike ting skjer, må vi ta våre forholdsregler på grunn av at en brann i en bensinstasjon er mye farligere enn en brann i eksempelvis et bolighus, sier innsatslederen fra politiet.

Trafikken går som normalt på hovedveien forbi stasjonen.