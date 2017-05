Dømt for besittelse av narkotika

Mannen er dømt til samfunnstraff i 36 timer, med en gjennomføringstid på 120 dager. Den subsidiære fengselstraffen settes til 36 dager.

Bakgrunnen for dommen er at mannen i fjor vinter var i besittelse av til sammen 107 tabletter av typen Rivotril, 2 mm. Mens 12 av tablettene lå i en pose i ene bukselommen, oppbevarte han de 95 øvrige i et glass i ryggsekken han bar.

Mannen gav en uforbeholden tilståelse i retten. At vedkommende er tidligere straffet for lignende forhold, ble i tingretten vurdert som straffeskjerpende. Retten foreslo samfunnstraff som straffereaksjon fordi de mente at mannen burde få mulighet til å forbedre sin livssituasjon.