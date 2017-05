Inviterer til tidenes barnebursdag

Feiringa finner sted fire dager i juni, fra den 13 og retter blikket fremover mot det som skal komme.

– Vi har fått en sånn “alt er mulig” - spirit, og det vil vi feire på flere måter gjennom hele uka. Fokuset vil være på hvem vi er i dag og hvem Sortland bør være om 20 år, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i en pressemelding.



Byfestuka er et fellesprosjekt mellom Sortland kommune, næringsliv, kulturliv og det frivillige i Sortland.

Bursdagsfesten åpner med utstillingen “Meh” av unge kunstnere fra Kulturskolen. Dagen etter inviteres hele byen til Kulturskolens forestilling Sommer, sommer i Møysalen.

Åpent kveldsseminar

På markeringens tredje dag blir det åpent kveldsseminar som har fått navnet Sortland i 2037 og som er myntet på befolkning, næringsliv og politikere i Vesterålen.



– Vi har lyst å spørre hele Vesterålen hvem skal Sortland være i 2037? Hvordan kan Sortland som regionsenter bidra til vekstkraft, bærekraft og innovasjon i hele regionen? Det er nå vi kan endre på hvordan vi samarbeider, får nye ideer og får til ting sammen, sier Bjørkmo.



Seminaret er et ledd i et større omdømmeprosjekt som skal stake ut veien videre for regionen og Sortland.



Barnebursdag



Fredag den 16. juni finner det som kanskje blir feiringens høydepunkt for mange, i alle fall blant den yngre garde. Da blir det felles barnebursdag for alle barnehage- og skolebarn. De busses inn fra hele kommunen, for å markere 20-årsjubilanten.



– Da Sortland ble by i 1997, farga vi håret svart. Det var et utrolig syn, og mange spør meg om jeg skal farge håret blått, men da vil jeg utfordre rektorene i Sortland kommune til å gjøre det sammen med meg på scenen på barnebursdagen, sier Bjørkmo.



Sortland Museum åpner også utstillingen “Sortland by 20 år” for å se hvor Sortland har vært og har utviklet seg frem til i dag.



Om kvelden blir det lønningsquiz på Kulturfabrikken. På Torget blir det marked med mange utstillere fra hele Vesterålen både fredag og lørdag. Selve byfesten blir avholdt lørdagen, med en rekke leker i gatene. Der blir det blant annet mulighet til å utfordre naboen i fiskebolleløp, trillebårrace og fotballkonkurranse.



Revyslag



Samme kveld blir det revyslag på Kulturfabrikken i form av Det store Revyslaget, der revyer fra hele regionen konkurrerer mot hverandre i artigheter og sketsjer. Revygeneral blir Marianne Meløy.

– Vesterålen har et fantastisk revymiljø med suverene aktører og komikere. Det Store Revyslaget blir en ny og artig møteplass for revymiljøet i Vesterålen. Det blir latter og spark, holloi og kela, sier Meløy i pressemeldingen.

Utendørskonsert

Byfestuka avsluttes med utendørskonsert.



– Byfesten 2017 samler et episk lag av vesterålske musikere og artister til en skikkelig utendørskonsert. Vi kommer også til å lansere en internasjonal artist som en overraskelse, sier produsent Henriette Gjebrea fra Deadline Event.



Sortland kommune oppfordrer utesteder, frivillige lag og foreninger, kafeer og hele byen til å pynte til fest og ellers gjøre mest mulig ut av Byfestuka i juni.



– La oss vise hvem vi er i 2017, nemlig Blåbyen som koker av engasjement, gjennomføringskraft og raushet, slår Bjørkmo fast i pressemeldingen.