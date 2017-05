– Vi har ingenting å tape mot Glimt

– Dette blir steike artig! Vi skal gjøre det vi kan for å lage en ordentlig folkefest onsdag 24. mai.

Sortland IL innkalte onsdag kveld til pressekonferanse i Blåbyhallen i forbindelse med den NRK-sendte cupkampen mot Bodø/Glimt om én uke.

Til stede var klubbens leder Tommy Dalheim, trener Steve Edvardsen, kaptein Marius Jørgensen og daglig leder Stig Abelsen i Vesterålskraft Strøm, som har inngått en ny samarbeidsavtale med klubben.

– Vi er alltid vanskelig å slå hjemme

De gleder seg alle stort til møtet med Glimt i Blåbyhallen i cupens andre runde.

– Dette blir skøy. Det er halvannet år siden vi tapte en kamp i Blåbyhallen. Vi er rett og slett veldig vanskelig å slå her, og det tror jeg det blir for Bodø/Glimt også, sier trener Edvardsen, som legger til at fokuset på treningene denne uka likevel er på lørdagens hjemmekamp mot Harstad.

– Vi skal bruke treningene mandag og tirsdag til å forberede oss til Glimt-kampen.

Flere skadede spillere

Sortland IL har en del skadede spillere for tiden.

– Vi har ikke hatt en skadefri tropp til nå i sesongen, men vi har mange unge talenter som vi kan bruke. De takler presset, sier treneren.

Han forteller at Sindre Thunestvedt kan miste resten av sesongen, mens Stefan Jensen og Anders Jørgensen begge er uaktuelle mot Glimt, men de kan bli spilleklare i løpet av noen kamper.

Frode Andorsen sliter også med en skade og rekker ikke lørdagens kamp mot Harstad, men kan bli klar for cupkampen, opplyser Edvardsen.

Optimistisk kaptein

Marius Jørgensen har også slitt med kneet i starten av sesongen, men er spilleklar til cupkampen.

Han har spilt mot Glimt tidligere, da han spilte for Harstad i 2013. Da ble det tap etter ekstraomganger, også det i cupens andre runde.

– Det ble et knepent tap, og det viser at det absolutt er muligheter for å slå ut Glimt. Nøkkelen blir å fortsette med det gode forsvarsspillet og være like effektive foran mål som vi har vært i serien, sier kapteinen.

Han sier alle spillerne gleder seg enormt til kampen.

– Vi har ingenting å tape i denne kampen. Spillerne blir stanset hele tiden på byen, jobb og på skolen av folk som vil vite om vi er klare for å slå Glimt, så jeg tror hele Sortland gleder seg.

Fotballtog opp til hallen

Klubben vil også skape en større ramme rundt kampen, med mange aktiviteter på torget i timene før kamp. Klokka 17 vil Sortland musikkforening lede an et tog fra torget til Blåbyhallen.

– Vi håper det blir minst like stort oppmøte som i 17. mai-toget, sier Dalheim.

Klubben har trykket opp 2.000 billetter til kampen.

– Vi skal være fornøyde om vi selger over 1.000 billetter, men det hadde vært steike artig å få fylt Blåbyhallen, sier Tommy Dalheim, som oppfordrer folk til å kjøpe billett på forhånd.