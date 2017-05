Trolig tilbake til TIL i sommer

Bleiksværing Lasse Nilsen har siden i mars vært på utlån fra Tromsø til Tromsdalen. Nilsen stortrives i klubben, og har spilt fra start i samtlige kamper, men skal etter planen tilbake til TIL i sommer.

Ifølge iTromsø har det fortsatt ikke vært snakk om en forlengelse av utlånsavtalen.

– Det er ikke noe nytt der. Tanken er at jeg skal tilbake til TIL når overgangsvinduet åpner 21. juli. Klart, jeg er nødt til å snakke med TIL og høre hva de tenker om hva som er det beste for meg framover, sier Lasse Nilsen til iTromsø.

Han sier til Tromsø-avisa at han trives veldig godt i TUIL, at han tar steg og får spilt kamper. På spørsmål om det kan være aktuelt å bli i klubben ut året, svarer Nilsen at han må ta en runde med ledelsen i TIL for å høre hva de tenker.

TUIL-trener Gaute Helstrup sier til iTromsø at han er godt fornøyd med bleiksværingen.

– Vi er veldig godt fornøyd med han og det han har gitt treningsgruppa vår. Lasse trives også, så jeg tror alle parter er veldig fornøyd. Det er fortsatt lenge til sommerferien, så vi har ikke diskutert veien videre, sier Helstrup.