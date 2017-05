Varg tapte poeng i sluttminuttene

– Det er greit med 2-2 slik kampen utvikler seg, sier Varg-trener Lars Fagerlirøen.

Unggutta i Varg åpnet kampen best og ledet 2-0 etter første omgang. Magnus Karlsen ga dem ledelsen 1-0 etter 18 minutter, før Jonas Aloyseous økte til 2-0 noen minutter senere.

– Vi var det beste laget før pausen, synes jeg. I andre omgang tok Melbo mer og mer over, sier Fagerlirøen.

Utlignet rett før slutt

Melbo reduserte til 1-2 etter 62 minutter, før de utlignet til 2-2 bare tre minutter før slutt.

– De tok oss i stor grad på fysikken. Totalt sett gjør vi en god kamp der vi spiller variert. Målet vårt er primært å spille gjennom midten når det er mellomrom og samtidig utnytte bakrommet, sier treneren.

Men selv om gjestene ble for sterke fysisk i denne omgang, synes ikke Fagerlirøen at fysikken har vært noen utfordring så langt i sesongen.

– Et av de store spørsmålene både vi og andre stilte oss før seriestart var om vi ville være fysisk sterke nok mot større og eldre spillere. Men etter sju poeng på tre kamper synes jeg det er en indikasjon på at fysikken ikke er noe problem, slår treneren fast.

Tøffe tider

Det blir flere fysiske utfordringer for de unge Varg-laget i tiden som kommer. Om en ukes tid møter de andrelaget til Morild. Like etter det igjen er det duket for FUN-cup i Narvik. Fagerlirøen frykter det kan bli i meste laget for spillerne.

– Det blir tøft og kan bli for mye på en del spillere. Vi får se hvordan det går, sier Lars Fagerlirøen.