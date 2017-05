Flytter byggteknikk-linje fra Sortland til Melbu

Dette bekrefter Erlend Fjose i Nordland Fylkeskommune.

– Det stemmer at vi på grunn av for få søkere har besluttet at vi kun skal ha én linje VG2 Byggteknikk i Vesterålen.

I Vesterålen finnes det tre linjer for Byggteknikk VG2, nemlig Byggteknikk samt Klima, Energi og Miljøteknikk. Av disse blir det tilbud i Klima Energi og Miljøteknikk på Sortland vgs, mens Byggteknikk VG2 kun blir tilbudt på Melbu vgs.

– Vi har skrevet til alle søkere som nå får mulighet til å gjøre om søknaden sin. De kan søke enten på og Klima, Energi og Miljøteknikk på Sortland eller på Byggteknikk på Melbu, forklarer Fjose.

Totalt sett er det under ti søkere til hver av linjene, og det er dette som er årsaken til at de kutter ned på antall linjer.

– Hva er årsaken til at dere velger å beholde linja på Melbu?

– Det er en totalvurdering vi har gjort. Vi har sett på økonomi, søkermasse og konsekvenser for elever og skolene.

Endringen vil ha konsekvenser for flere elever. Totalt sett var det åtte søkere til VG2 byggteknikk på Sortland Videregående skole. Mange av disse er fra Andøy, Øksnes og Bø. De får nå 45 minutter lengre skolevei og må vurdere å flytte til Hadsel og bo på hybel, velge lengre pendlevei eller skifte linje til Klima, Energi og Miljøteknikk på Sortland.

Elevene fikk først i dag beskjed om at tilbudet endres fra høsten av.