VOL overfører Sortland-Bodø/Glimt direkte

– Det er ikke hver dag at et lag fra vår krets kommer til andre runde i NM. Det er heller ikke hver dag et lag fra Vesterålen møter et så godt lag som Bodø/Glimt. Det er årsaken til at vi spurte NRK om vi kunne kjøre samsending, sier redaktør i VOL, Geir Bjørn Nilsen.

NRK Nordland kommer oppover med tre mann fra Bodø-kontoret som skal dekke kampen. Men VOL blir minst like mannsterke og vil by på mye godt stoff både før, under og etter kampen.

– Vi skal dekke kampen på vår særegne måte. Blant annet stiller vi med Geir Ove Johnsen som kommentator, forteller Nilsen.

Viktig kamp å dekke

Journalist i NRK Nordland Bjarne Brandal sier det er naturlig at NRK legger inn såpass mye ressurser for å dekke onsdagens cupkamp.

– Vi er to som har det journalistiske ansvaret og en som har kontroll på det tekniske. I tillegg skal Kolbjørn Hoseth Larsen fra Stokmarknes ta seg av det som har med kameraproduksjonen å gjøre. Han blir vårt lokale alibi og er knalldyktig. Vi er glade for å ham med på laget, sier en begeistret Brandal.

At NRK Nordland velger å satse såpass tungt på dekningen av Bodø/Glimt-Sortland, mener Brandal er naturlig.

– Cupen er noe vi satser på hvert eneste år. Når glimt skal til Vesterålen var det naturlig å reise dit. Tidligere har vi vært en del på Helgeland i forbindelse med cupen, men aldri i Vesterålen. Vi har veldig lyst til å være til stede for å dekke kampen og gleder oss til å være i Blåbyhallen, sier Brandal.

Liv og røre

Han forteller at dekningen av kampen vil finne sted på tre flater, inkludert radio, tv og internett.

– Vi sender kampen på radio og på nettet, i tillegg til at vi lager tv-innslag, sier Brandal, som selv skal kommentere kampen for NRK.

Brandal og resten av NRK-staben håper på mye folk i Blåbyhallen slik at rammen rundt dekningen blir best mulig.

– Vi satser på liv og røre både før, under og etter kampen. Arrangørklubbene bruker å være flinke til å lage fest i forbindelse med cupkamper. Sortland virker proffe og legger godt til rette for at dette skal bli en fest, slår Bjarne Brandal fast.

Kampen mellom Sortland og Bodø/Glimt starter klokken 18.