Kvinnen bak en av tidenes sommerhiter skal spille på Byfesten i Sortland

– Vi er veldig glade for at hun kommer til Sortland for å spille på den store Byfesten i midten av juni. Hun blir selve rosinen i pølsa, sier Stein Inge Pedersen i Deadline Media.

Katrina Elizabeth Leskanich, som hun egentlig heter, er en amerikansk musiker som for de fleste er mest kjent som vokalisten i bandet Katarina and The Waves.

Megahiter Sortland markerer 20-år med bystatus: Inviterer til tidenes barnebursdag Sortland markerer 20 år med bystatus og invitererer innbyggerne til en rekke ulike arrangementer.

Det var også med dette bandet at hun fikk megahiten Walking on Sunshine fra 1985, som er en av tidenes mest spilte sommerlåter. Tolv år senere kom bandet igjen på alles lepper da de vant Eurovision Song Contest med låten Love Shine A Light. Opptredenen hennes i Sortland blir for øvrig som soloartist.

Pedersen forteller at hun har hatt Leskanich i tankene i flere år, primært i forbindelse med bookingen til Fæsterålen.

– Denne gangen passet det og hun takket ja. Hun er en veldig dyktig musiker, sier han.

– Hun passer perfekt på denne årstiden. Vi kunne ikke kjørt henne midt på vinteren, sier Henriette Gjebrea i Deadline Event.

Vesterålsband

Leskanich blir slett ikke det eneste musikalske innslaget i forbindelse med byfesten. Et for anledningen spesialkonstruert band med kremen av vesterålsmusikere skal også i ilden. De består av Øystein Lunde Ingvaldsen, Håkon Kristiansen, Lasse Upman, Torgeir Steinsland, Anniken Høve og Kjetil Andreassen.

I tillegg blir det en gjesteopptreden fra den unge norsk-amerikaneren Rich Dooley fra Lødingen.

– Vi tenkte vi måtte gjøre noe bandmessig som fenger. Derfor fant vi ut at vi ville sette sammen et veldig bra band med noen av Vesterålens flinkeste musikere, forteller Pedersen.

- Veldig bra backingband

Bandet skal spille coverlåter opp og ned i mente. Blant artistene som blir covret er blant andre Queen, Toto og Footlose.

– Det blir festmusikk fra 70-tallet og frem til i dag, sier Pedersen begeistret.

I tillegg til å spille selv, kommer det sammensatte vesterålsbandet til å backe Leskanich når hun går på scenen.

– Hun får et veldig bra backingband. Dette kommer til å bli bra, slår Stein Inge Pedersen fast.