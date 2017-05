Knuste Svolvær

– Vi gunna på fra første fløyteblås, sier Tilde Malou Sæther.

Hun scoret ikke mindre enn tre mål og noterte seg dermed for et hattrick.

–Jeg synes vi spiller en god kamp. Vi dominerer kampen fullstendig, og særlig i første omgang, sier hun.

Suverene til pause

Sortland ledet 6-0 til pause etter tre mål av nevnte Malou Sæther. De øvrige målene ble scoret av Helene Nyvold, Lotte Hokland og Julie Voktor Pedersen, som også gjorde hattrick i kampen.

Trener Kirsti Volden Andersen er godt fornøyd med den solide hjemmeseieren.

– Vi har veldig god flyt i spillet i dag. Det aller meste stemte, noe som er en veldig god følelse. I førsteomgang er vi veldig gode, men har noen utfordringer med å holde trykket oppe utover i andre omgang, men det er ikke så rart, sier hun.

Kunne scoret flere

Samtidig understreker hun at Sortland kunne hatt en god del flere mål.

- Det er ganske mange sjanser som ikke går inn, men vi må være fornøyde med den uttellingen vi fikk, sier hun.

Volden Andersen synes ikke at Svolvær var særlig gode, men understreker at de har slått Medkila tidligere. Åttemålsseieren gjorde at sortlandsjentene kan pynte på målforskjellen og ikke minst ta med seg viktig selvtillit videre inn i sesongen. Treneren tror at Sortland kan matche de fleste i avdelingen.

- Vi kan bryne oss på de fleste, men Mjølner blir nok de aller tøffeste, spår hun.

Topplag

Med seieren over Svolvær ligger Sortland på en fin andreplass, med 12 poeng. Det betyr at det er a poeng med serieleder Mjølner, som har bedre målforskjell. I tillegg har Narvik-laget to kamper til gode.

