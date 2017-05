– Vi er veldig godt trent og får betalt for det

– Vi er veldig godt trent og får godt betalt for det, sier trener for Vargs G-16 lag, Lars Fagerlirøen.

Valset over motstandere

Med unntak av en straffesparkseier mot Bardufoss, valset laget fra Sortland over motstanderne i turneringen.

– Bardufoss gav oss en del problemer fordi de er veldig store og fysisk sterke. Vi måtte ha straffesparkkonkurranse for å vinne, sier han.

I finalen valset Varg over svenske Djurgården og vant komfortabelt 5-0. Samtlige mål ble scoret av Julian Aloysous.

– Det er en sterk prestasjon av oss, men jeg er ikke overrasket. Vi vet at vi kan spille bra fotball og har vist tidligere at vi er et av Nord-Norges beste G16-lag, sier treneren.

Slitasje

Han legger ikke skjul på at å spille åtte kamper i turneringen har tatt på det unge mannskapet. Samtidig understreker han at laget har et godt grunnlag.

– Jeg har prøvd å rullere mest mulig på laget for å prøve unngå slitasje. Samtidig har spillerne et veldig godt treningsgrunnlag og tåler mye. Det er absolutt noe vi dro nytte av under FUNN-cup, slår Fagerlirøen fast.