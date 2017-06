Pågrep person etter væpnet aksjon

Får forelegg etter væpna aksjon på Sortland: – Var bevæpna med en softgun Mannen som i går ble pågrepet etter en væpna aksjon på Sortland, var bevæpna med en softgun.

Søndag formiddag kom meldingen om at politiet hadde rykket væpnet ut på Sortland for å finne en person. Observasjoner gikk på at en mann hadde en pistol.

VOLs medarbeider på Sortland fortalte at politiet kjørte rundt om på Sortland og letteetter personen, og at ambulanser sto i beredskap i Sortland sentrum.

– Pågrepet

Søndag kveld meldte politiet at en person var pågrepet.

– Vi mener at vi har fått tak rette person. Han er satt i arresten og så etterforskes saken videre utover kvelden, sa operasjonsleder til VOL.

– Den væpnede aksjonen er i ferd med å bli avsluttet. Nå søker vi etter våpenet, ble det lagt til.

– Har funnet våpen

Søndag kveld opplyste politiet at man hadde funnet våpen i tilknytning til saken.

– Vi har nå funnet våpenet som siktede ble sett med. Det ble funnet under rasnsaking hjemme hos siktede, opplyste operasjonsleder hos politiet. Han opplyste videre at det er en ung, norsk mann hjemmehørende på Sortland som er pågrepet.

Han satt søndag kveld i avhør.