Laget trøbbel for politiet på fest

Hendelsen fant sted på Sortland høsten 2015. I forbindelse med en privat fest skal mannen ha hindret en politipatrulje å innhente personalia fra personene på festen. Politiet påla mannen å være stille, men han var urolig og satte på musikk på et stereoanlegg. Videre skal vedkommende ha satt seg kraftig til motverge da politiet forsøkte å dempe musikken og fjerne ham fra de øvrige festdeltakerne.

Mannen er i Vesterålen tingrett dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 20 dager. Han må i tillegg betale saksomkostningen på 3.000 kroner. Tiltalte har ikke erkjent seg skyldig i tiltalen. Politiet og mannen selv har ulike versjoner av hendelsen.

I sin forklaring uttalte forklarte tiltalte at han ved et uhell skrudde opp volumet på stereoanlegget ved hjelp av telefonen. Politiet, på sin side mener at mannen skrudde opp volumet på telefonen med vilje.

Retten mener at tiltalte handlet forsettlig, fordi han visste at politimennene var i tjeneste.

Politimennene var uniformert og ankom stedet i politibil. Retten legger til grunn at tiltalte anså det som overveiende sannsynlig at han vanskeliggjorde politiets arbeid med å innhente personalia da han skrudde opp lyden på stereoanlegget med mobilen, heter det i rettsdokumentet.

Foreløpig er ikke dommen erklært rettskraftig.