Formannskapet med nei til flere barn i Kleiva barnehage

Kleiva barnehage søkte kommunen om å få støtte til å øke antallet barn fra høsten av. Det ble ikke posisjonen med på. Det provoserte opposisjonen.

Barnehagen er godkjent i 2005 med netto leke-og oppholdsareal på 148 kvadratmeter, og fikk godkjent en utvidelse av leke-og oppholdsarealet til 180 kvadratmeter. Med barnehagens fastsatte norm for arealutnytting kunne barnehagen etter den gamle godkjenningen ha 28-37 barn avhengig av barnas alder. I en søknad til kommunen har barnehagen søkt om ny godkjenning til 34 til 45 barn, noe som ville gi en merkostnad på én million kroner for Sortland kommune.

I sin innstilling til vedtak i saken skrev rådmannen at balansen mellom etterspørsel og kapasitet i kommmunen nå er slik at alle med barnehagerett får plass.

"Økning i etterspørselen av barnehageplasser, for eksempel ved økt tilflytting eller utvidelse av barnehageretten, vil kunne imøtekommes gjennom tilgjengelig godkjent areal og ny barnehage som er under planlegging. Kleiva barnehages søknad om tilskudd til økt antall plasser imøtekommes ikke."

I driftsutvalget hadde opposisjonen fått gjennom et vedtak om at Kleiva skulle få støtte til flere barn, men dette falt i formannskapet med fem mot fire stemmer.

Uenige

Det er i dag to ledige plasser ved Kleiva barnehage og det er ikke venteliste. I debatten ble det mye ideologi satt opp mot økonomi.

Høyres Silvia Ovik sa i møtet at hun mente at søknaden burde godkjennes.

- Jeg er overrasket at administrasjonen innstiller på avslag til et godt tiltak for Kleiva. De ber om ei lita økning for å tilby plass til søsken slik at de som bor på Kleiva kan ha søsken i samme barnehage.

Hun mente at en ikke kunne bruke økonomi som argumentasjon.

- Vi skal være en god oppvekskommune og det er partier her i dag som har uttalt at de ønsker folk i bygdene. Da er det skuffende at en ikke ser det muligheten dette innbyr til.

Treffer ikke

Rødts Christoffer Ellingsen mente Ovik ikke traff med sin argumentasjon

- Det er ledige plasser i barnehagen i dag. Jeg mener at om situasjonen med barnehagedekning endrer seg, så kan en se på saken i dag. Men om vi skal satse penger noen plass så burde vi satse penger på kommunale barnehager.

Videre siktet han til at det er satt igang en evaluering av en stor kommunal sentrumsbarnehage i Sortland og at det derfor ville være feil å bruke penger på en privat barnehage.

Silvia Ovik var ikke uventet uenig.

- Det blir feil å argumentere med en sentral barnehage. Dette er noe som ligger langt frem i tid. Dette er også snakk om en barnehage utenfor sentrum.

- Feil signaleffekt

Høyres Roar Wessel Olsen mente det å avslå søknaden ville gi en helt feil signaleffekt.

- For noen år siden satt jeg og vurderte om jeg skulle flytte hjem eller ikke. For de andre som sitter og tenker på det, vil barnehageplasser være en stor del av det. Derfor er jeg opptatt av signaleffekten det å si nei til denne søknaden vil ha å si. Er man en ja-kommune eller ikke? I debatten her sier administrasjonen og posisjonen at systemet er viktigere enn brukerne. Det er greit å vite, sa han og avsluttet.

- Jeg tror vi gjør lurt i å være positiv til slike søknader. For det handler om å tiltrekke seg unge mennesker til kommunen.

I behandlingen ble de to forslagene stilt opp mot hverandre med innstillingen fra driftsutvalget opp mot rådmannens innstilling. Her gikk innstillingen til rådmannen gjennom med fem mot fire stemmer.