Sliteseier til Sortland over Fløya

96 min: SLUTT: Der var kampen over, seks minutter på overtid. Dermed vant Sortland en ny 1-0 seier i det som viste seg å bli en tøff kamp.

94 min: Fløya med innlegg. Men Jevgenic kommer ut å plukker. Sortland bytter Bytte Sortland. Karl Kristian går ut og Adrian Øyan inn.

90 min: Fl øya med et farlig innlegg, men Jevgenic får kontroll på ballen.

88 min: G ult kort til Sortlands Håkon Eilertsen, som tok en profesjonell foul for å stopper ei farlig kontring.

86 min: Enda en corner til Fløya. Marius får klarert. Det er mye kriging nå. Sortland jobber hardt og Fløya presser hardt på for utligning.

84 min: Fløya fortsetter å presse. Toms og bjørn stopper alt.

82 min: Sortland blir spilt veldig lavt. Fløyas Bråthen prøver et langskudd. 10 meter over mål.

78 min: Karl Kristian alene med keeper, men Hans Eivind redder mesterlig

71 min: Frode Andorsen blir liggende. Krampe, ga beskjed til benken om at han må bytte.

70 min: Gult kort til fløyas Yngvar Johansen. Kommer for sent inn i sortlands Eirik burchardt som blir liggende.

65 min : Corner Sortland. Kjempesjanse til Ingar! Skyter men blir blokkert ut til corner.

63 min : Marius Jørgensen med en kjempesjanse! Per header Marius igjennom alene med keeper. Keeper med en en fantastisk redning.

58 min: Fløya går rett i angrep. Toms klarer.

56 min: C orner fløya. Sortland klarerer.

55 min: MÅL: Frode Andorsen header en corner fra Marius Jørgensen kontant i mål. Dermed leder Sortland kampen

51 min: Sortland med mer ball nå. Kommer til et par små sjanser.

49 min: Sortland med en stor sjanse på corner. Frode Andorsen header like over.

48 min: Sortland med corner. Fløya får headet unna. Like etter får Sortland ny corner, men denne gangen får Fløya-keeperen kontroll på ballen.

47 min: Andre omgang er i gang. Fløya går rett i angrep. Får en kjempesjanse! Yngvar Johansen blir spilt alene på 12 meter. Setter den rett over mål.

45 min: Pause. Fløya med mye ball. Sortland ligger lavt, men virker komfortable. Det røde korte er omgangens snakkis. Ingen store sjanser til noen av lagene.

42 min: Fløya får corner. Toms avverger og header til ny corner. Det samme skjer enda en gang, men Toms får ballen unna igjen.

39 min: Fløya har lagt seg mye lavere nå, etter det røde kortet.

37 min: Fløya med corner. De tar den kort og Tian Olsen utfordrer inne i 16-meter og kommer til avslutning, men skuddet fyker et titalls meter over mål.

35 min: Tian Olsen på Fløya fikk gult for kjefting på dommeren.

34 min: Rødt Kort: Nå er det virkelig temperatur i kampen. Fløya-spiller Morten Mathisen får marsjordre etter at han slo til Toms Metz.

29 min: Sortland jakter på ledermålet. De får frispark fra farlig holdt, 21 meter fra mål. Erlend Berg Farstad, som enkelte mener har Lofotens beste skuddfot, gjør seg klar. Men han har tydeligvis ikke dette tilfellet og smeller ballen rett i muren.

27 min: Fløya fyrer av skudd. Mathisen mottar ballen på 17 meter, men får ikke stokket bena og dundrer kula 20 meter over mål.

24 min: Ny sjanse til hjemmelaget. Morten Mathisen får ballen feilvendt inne i sekstenmeteren. Med mann i rygg vender han bort Burchardt og smeller til med venstrefoten. Skuddet går i nettveggen.

21 min: Fløya får en god mulighet. Innlegg fra høyresiden, men skuddet går langt over.

20 min: Ny corner til Fløya. Sortland får klarert.

18 min: Nå er fløya på ball igjen. Sortland ligger veldig lavt, men det ser ut til at det er noe de trives godt med.

16 min: Kampen har åpnet seg litt opp nå. Fløya har lagt seg litt lavere.

14 min: Ny corner til Fløya. Jevgenijs kommer ut og plukker.

13 min: Stor mulighet til Fløya etter et brudd på midtbanen. Fløya kommer tre mot to, men Bjørn skog og Toms Metz får klarert unna.

12 min: Sortland og Pekka Karlsen har blitt varm i trøya og har vært inne i to tøffe dueller nå. Sortland har fått sving på sakene og spiller nå bedre.

10 min: Sortland ligger kompakt og har muligheter på kontra, noe som ser ut som det er Sortlans plan i dag. Fløya styrer mye av spillet, men har fått et par farlige brudd som Sortland kunne ha utnyttet bedre

7 min: Fløya fortsetter å presse. Har gjestene alt skiftet taktikk? De legger seg nemlig svært lavt og lar Fløya ha mye ball.

5 min: Kampen er fem minutter gammel og Sortland sliter med å holde det offensive hjemmelaget i sjakk.

4 min: Nå er det Fløya som presser for fullt. De har fått to cornere på rappen og har et visst overtak.

3 min: Fløya kommer i angrep. Sortlandsforsvaret avverger og de får en corner.

2 min: Sortland får tak i ballen på egen halvdel. Ingar Nicolaisen forserer oppover høyresiden, men Fløya stopper ham.

1 min: Kampen er i gang. Fløya går rett i angrep, men Sortlands kaptein, Marius Jørgensen, får ballen unna og det blir corner til vertene.

– Jeg tror vi skal være fornøyd om vi får med oss ett poeng, uttalte Sortlands lagkaptein Marius Jørgensen til VOL fredag.

Sortland møter tøff motstand når Fløya står på den andre halvdelen på Fløya Arena. VOLs reporter for anledningen, Jonathan Barlow, melder det er 18 grader på stadion og ellers litt nordavind.

Bortelaget stiller følgende mannskap:

