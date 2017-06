Ble hedret av den Norske Turistforening

Det er Den Norske Turistforening som står for tildelingen som fant sted lørdag kveld. Løkke fikk utmerkelsen på grunn av sin store innsats for friluftslivet i Vesterålen og som friluftsamabassadør for hele landet.

Heidi Ellingsen, som sitter i styret i Vesterålen turlag, var også var til stede under tildelingen.

- Veldig artig at han fikk tildelt en slik utmerkelse. Han har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år og vært en primus motor. Vi er kjempestolt, sier hun.