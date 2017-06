Svevde høyest og vant toppoppgjøret mot Mjølner

Søndag møtte de serieleder Mjølner i Blåbyhallen, i en kamp som til slutt endte med 4-2 seier til hjemmelaget. Laget fra Narvik fikk kjørt seg og ble til tider kontret i senk av raske og målretta sortlandsjenter.

– Vi spiller en god kamp. Alle jentene drar i lag og vi lager fine mål, sier lagleder Kirsti Volden Andersen.

God start

Sortland startet best og puttet første målet etter fire minutter. Målscorer var Lotte Hokkland. Tilde Sæther økte ledelsen til to null få minutter senere.

I andre omgang scoret Karoline Leiknes Sortlands tredje mål før Helene Nyvold sørget for en ekstra rosin i pølsa med kampens siste scoring.

Kontret i senk

Volden Andersen er fornøyd med at Sortland har såpass godt tak på serielederen og mener det primært er en årsak til at de vinner kampen.

– Vi kontrer dem i senk, rett og slett. Det var ikke en selvfølge at vi skulle slå Mjølner siden de lå, og fortsatt ligger, en plass over oss, sier hun.

Spiller ute?

Sortland har to kamper til før sommerpausen. Førstkommende onsdag møter de Leknes på bortebane, før Medkila gjester Sortland om to uker. Planen er at den kampen skal spilles ute i Idrettsparken.

– Egentlig skulle kampen i dag gå ute, men det har vært litt frem og tilbake. Men vi håper inderlig at Medkila-kampen skan spilles på gressbanen, slår Kirsti Volden Andersen fast.