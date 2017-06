Andenes ble for sterke

Andenes var både større og sterkere enn hjemmelaget, men ikke nødvendigvis bedre, i alle fall ikke i første omgang. Vertene viste flere lekre varianter av pent kombinasjonsspill, men fikk ikke ballen i mål.

Fysisk sterkere motstander

Varg-trener Lars Fagerlirøen har tidligere uttrykt bekymring for at laget hans kan få problemer mot motstandere som har robust fysikk. Den problemstillingen manifesterte seg i Blåbyhallen mandag kveld

– I dag merket vi at vi møtte en fysisk sterkere motstander. Vi hang godt med i første, er med på duellspillet og burde scoret tre-fire mål. Men i andre omgang blir det fysisk tøft og vi henger ikke godt nok med, sier han.

Festet grepet

Andenes festet gradvis grep om kampen og tok ledelsen etter scoring av Spjelkavik Elvan. Sju minutter før pause satte Morgan Eliassen inn en straffe og økte dermed ledelsen. Tre minutter før pause gikk de opp til 3-0 ved Per Kristian Elvan. I andre omgang ble Andenes det førende laget og det var tydelig at Varg var slitne og hadde problemer med de fysisk tøffe Andenes-gutta. Likevel var de farlig frempå, og det hadde ikke vært ufortjent om de hatt fått kula i nota. Bortelaget har kontrollen på kampen og lager 4-0 null ved Tobias Ellingsen noen minutter før slutt.

Ikke nødvendig å briljere

Trener for Andenes, Tom Stenvold, var godt fornøyd med seieren.

– Varg henger godt med og gjør en god kamp i store deler av første omgang. Etter hvert tar vi dem på fysikken og klarer etter hvert å få kontroll på kampen. Vi arbeidet for å unngå at Varg kom inn i kampen, noe vi klarte. De har mange kjappe gode spillere og kan være veldig farlige, sier han.

Stenvold er ikke opptatt av at laget hans skal spille estetisk vakker fotball selv om de vinner.

– Nei. For oss er det ikke nødvendig å briljere for å vinne kamper. Vi er først og fremst et fysisk sterkt og kjempende lag, sier han.

-Mye godt material

Selv om laget hans vant svært komfortabelt, er Stenvold imponert over de unge Varg-laget.

– Her er det mye godt material. Disse kommer til å bli veldig bra etter hvert, slår han fast.

Magnus Karlsen på Varg hadde flere gode muligheter i første omgang og spilte en god kamp. Han innrømmer at de møtte et fysisk tøft lag som gjorde det vanskelig for dem.

– Vi fikk ikke helt til spillet og de stenger etter hvert forsvaret. De blir rett og slett for fysiske for oss, sier han.

Ser fremover

At det ble et sviende tap mot Andenes, i alle fall i målprotokollen, er ikke noe som gjør trener Fagerlirøen til en slagen mann. I stedet velger han å se fremover. På spørsmål om det er noe han og spillerne lærte av tapet mot Andenes, svarer han kontant.

– Vi må tørre å spille vårt spill. Det er det vi må rette søkelyset på i kampene fremover sier han.

