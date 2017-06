– Det var godt å bli kvitt skinnjakka, sier politibetjent Remi Nicolai Robertsen.

Han er tilsatt ved Sortland lensmannskontor og er i likhet med sine kolleger lettet over at nye uniformene endelig kan tas i bruk. Den største fordelen med de nye jakkene, mener han, er at de er vesentlig mer funksjonelle enn hva som var tilfellet med gamlejakkene.

– De puster mye bedre og er mye mer komfortable å ha på seg og å bevege seg i. Det er en helt annen hverdag, sier han.

Kanadisk produsent

Politiet skrev under avtalen med det kanadiske selskapet Arc’teryx i fjor, som gjennom det norske selskapet Equipnor vant anbudskonkurransen om å produsere de nye jakkene til politiet. Oslopolitiet var først ut og tok dem i bruk for en uke siden. Nå har også jakkene kommet til Vesterålen.

Jakken er et komplekst tekstil og består av tre deler, en skalljakke som beskytter mot vær og vind og en softshellsjakke, som kan brukes som erstatning for skalljakken. I tillegg hører det med en såkalt isolasjonsjakke. Den skal holde politiet varme på kalde og røffe vinterdager.

– Den gamle skinnjakken var for varm om sommeren og for kald om vinteren. Det problemet slipper vi nå, sier Robertsen.

Terningkast seks

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener at fornyingen av politiuniformen er helt nødvendig.

– Når våre medarbeidere jobber døgnet rundt, i hele landet, sommer og vinter, så må en ha funksjonelt tøy. Det betyr mye at en er tørr, varm og bekvem, uttalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG i forrige uke.

Humlegård sparer ikke på kruttet når han skal trille terningkast på den nye uniformen.

– Den fortjener terningkast seks, sier Humlegård kontant til avisa.

Raus i sin omtale av uniformen er også KKs moteredaktør Stine Therese Strand. TIL KK gir hun uttrykk for at uniformen er ren og funksjonell, i tillegg til tidløse. Hun karakteriserer samtidig tekstilene som autoritære.