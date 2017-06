Knuste siderute - sjåfør fikk glass i øyet

Onsdag ettermiddag oppsto det nærkontakt mellom to biler på øststida av Sløverfjordtunellen i Hadsel. I forbindelse med en forbikjøring, skal en rød Chevrolet Silverado ha kommet for nært et annet kjøretøy.

Både speil og siderute på den andre bilen ble knust i forbindelse med forbikjøringen.

– Føreren fikk glass i øyet og ble skadet. Føreren av Chevroleten kjørte videre og har ikke gitt lyd fra seg, forteller operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Odd Ivar Pettersen til VOL.

Politet på Sortland stilte seg i lofastrundkjøringen i håp om å klare å stanse føreren av Chevroleten. Nå spør de publikum om hjelp slik at de kan komme i kontakt med sjåføren.

– De som vet noe kan ringe 02800, opplyser Pettersen.