Da regnskap og årsrapport for 2016 ble behandlet i torsdagens kommunestyremøte i Sortland, benyttet Høyres Johnny Karlsen sjansen til å ytre bekymring over lånegjelda til kommunen.

– Fornuftig?

I 2016 passerte kommunens lånegjeld og forpliktelser én milliard kroner. Dette er en dobling av lånegjelden de siste 6-7 årene.

– Gjeldsforpliktelsene vil øke og øke, etter mitt syn uten at vi viser vilje eller evne til å gjøre noe med det, sa Karlsen – som også er banksjef i DNB.

– Samtidig så øker vi snittet på nedbetalingstiden fra 35 år i 2015 – og ved utgangen av 2017 vil den være 42 års nedbetalingstid. Grunnen er at vi betaler bare 21 millioner kroner i avdrag hvert år. Hvor fornuftig er det? spurte Karlsen.

Renteøkning

Han stilte også spørsmål ved om kommunen er i stand til å tåle en renteøkning.

– Er det en låneboble på gang i Sortland kommune, og kanskje kommune-Norge generelt. Hvor langt tid får vi ha pensjonsforpliktelsene ufinansiert? Om jeg som privatperson går i en bank og tar opp lån – krever forskiftene fra Finanstilsynet at jeg skal tåle en økning i rentene på fem prosent. Er Sortland kommune i stand til å tåle det samme? Én prosent økning vil for oss bety ei ekstra belastning på 10 millioner hvert år på driftsbudsjettet. Hvor lett fikser vi det? Jeg har ikke svaret, men jeg tror at det vil bli en relativt stor utfordring for oss, sa Karlsen.

Se på nedbetaling

Han oppfordret kommunestyret til å se nærmere på strategien for nedbetaling av lånene.

– Og jeg tror ikke vi skal vente så lenge før vi gjør det. Vi står foran store investeringer. Jeg har ikke noe forslag til vedtak, men vil sette fokus på at vi har en vesentlig risiko her. Dette er faktorer som kan endre vår situasjon, som vi ikke har noen kontroll over. Uheldige omstendigheter ute i verden kan snu opp ned på alt vi gjør her i kommunestyret, avsluttet Karlsen.

Aps Arild Inga mente løsningen ligger i regjeringsskifte til høsten.

– Dette er interessant, og det synliggjør noen av utfordringene vi står overfor. Men skal vi betale mer ned på den gjelda vi har, er vi avhengig av større statlige overføringer. Det som må skje er at vi får en ny regjering som gir mer penger til kommune-Norge, sa Inga.

Sortland kommune hadde i 2016 et overskudd på 16,5 millioner kroner. Rådmannens forslag var å avsette hele overskuddet til ulike fond. Et enstemmig kommunestyret støttet innstillinga.