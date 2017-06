Wenche Myhre synger jula inn på Sortland

Mange kjente artister kommer: Wenche Myhre, Dagfinn Lyngbø, Anneli Drecker, Maria Haukaas Mittet, Lars Martin Myhre, Kristin Asbjørnsen, Åge Sten Nilsen og Tonje Unstad er blant dem som dukker opp i høst, skrives det i en pressemelding fra Kulturfabrikken.

Også teatertilbudet for voksne preges av kjente navn, både på forfatter- og skuespillersiden. Nordland teater kommer med stykket «Tre søstre» av Anton Tsjekhov, og et stjerneensemble bestående av blant annet Ellen Birgitte Winther, Liv Bernhoft Osa og Nina Ellen Ødegård. Hålogaland teater kan by på «Sønnen» av Jon Fosse, med et topplag av skuespillere med Ketil Høegh, Kristian Figenschow, Guri Johnson og Jørn-Bjørn Fuller Gee på scenen. Figurteateret i Nordland viser to stykker for ungdom og voksne, «Nordicité», som er et samarbeid med kanadiske Théâtre Incliné, og «Mørkerom» med Plexus Polaire.

Høsten kan dessuten by på en danseforestilling av dansekunstnerne Tony Tran fra Norge og finlandssvenske Antero Hein i samarbeid med den færøyske komponisten Jens L. Thomsen.

«Fiskerkona»

Den lokalproduserte musikalen «Fiskerkona», som har gjort suksess i Harstad, kommer også til Vesterålen. Dette er en forestilling skrevet av Anne-Merethe Ursin, og er en klassisk historie med kjærlighet, intriger, død og humor plassert i et nord-norsk fiskevær på begynnelsen av 1900-tallet.

Søstrene Dora og Bjørg Thorhallsdottir, sammen med sangeren Helene Bøksle, inviterer til et underholdningsforedrag de kaller «Lykkebobler».

Lattermusklene vil nok også få trimmet seg bra på Dagfinn Lyngbøs show «Supersmud». Her er det allerede solgt mer enn 300 billetter.

Honningsvågrevyen er dessuten tilbake på veien med nytt show, «Over fifty, snill og grey».



Barn og ungdom

Barnas fabrikk er innom både høstens bær og vekster, spill, kinofilm og julefeiring med Kulturfabrikkens populære familiejulebord, og ikke minst blir det et stort opplegg rundt Forskningsdagene i samarbeid med Sortland museum. Årets tema på Forskningsdagene er miljø og klima, og det blir ulike aktiviteter og foredrag for klimaspirer så vel som voksne.

I tillegg til det omfattende barnekonserttilbudet under selve jazzfestivalen, har Sortland jazz- og viseklubb satt opp familiekonsert med Tonje Unstad på programmet. Figurteateret kommer med et gjensyn med suksessforestillingen «Mørkemodig» av andøyværingen Katrine Strøm/KATMA.

Barn i alle aldre kan også glede seg til forestillingen «Den lille prinsen», basert på den verdenskjente boken av Saint-Exupéry, som er Nordland teaters store familieforestilling i høst. Dessuten starter teaterhøsten for barn allerede i august med sommerteaterkurset med Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen fra Lødingen. Her kan barn i alderen 7-14 år lære om teater, stemmebruk, fysisk teater, improvisasjon og samarbeid mens de leker og har det gøy. Sommerteaterkurset går parallelt med Ungdomsuka, som er et tilbud for de fra 13 og opp i 20-årene der ungdommene kan involvere seg i alle aspekter av kulturproduksjon, fra regi, lyd og lys til utøvende scenekunst. Barn og unge er også på scenen når barneorkestrene BORK fra Sortland og Polare strøk fra Harstad setter opp festforestillingen «Nøtteknekkeren».

Utstillinger og jazz

Allerede er det planlagt fem utstillinger til høsten, men flere vil nok komme til.

Sortland jazzfestival preger høsten på Kulturfabrikken med et sterkt program, med navn som Anneli Drecker, Kristin Asbjørnsen, Kåre Nymark jr., Ulf Wakenius, og Aiming for Enrike, for å nevne noen. Men høstens første jazzkonsert er allerede uka før, med jazzbastionen Arvid Martinsen band. «Jåla fra Lakselvnes» er en konsertforestilling med Maria Haukaas Mittet der hun gjennom låter som «Gjennom sorga går en sang», «Heim» og «Himmel imella oss» stiller det evig menneskelige spørsmålet «hvem er jeg». Fire ganger Spellemansvinner Lars Martin Myhre legger sin jubileumsturné om Kulturfabrikken og spiller låter fra sin nye plate så vel som gamle klassikere. Åge Sten Nilsen er Queen-tolker av rang, og kommer til Vesterålen med en helaftens jubileumsforestilling etter ti år med «The show must go on». Forsvarets musikkorps Nord-Norge sikrer julestemningen sammen med ingen ringere enn Wenche Myhre i konserten «Wenches jul».

Mer

Sortland eldreråd markerer Eldredagen med besøk av blant annet Astrid Nøkleby Heiberg. Nye nordmenn inviteres til Statsborgerskapsseremoni, og i oktober er det klart for en ny utgave av Vesterålskonferansen. Det blir dessuten kunst og håndverksmesse, Laterna Magica, Kulturminnedagene, Dagskift, Lønningsquiz, advokatvakt, strikkekafé, Politikk på fabrikken og andre foredrag. Selv om mye av høsten har tatt form vil det komme mange flere arrangementer til underveis – følg med på Kulturfabrikkens nettside der programmet oppdateres kontinuerlig, skrives det i en pressemelding.