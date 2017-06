Sortland fyller 20 år som by, og det går selvsagt ikke ufeiret hen. Lørdag var det duket for sentrumsburdag, med folkeliv og aktiviteter. Deler av Strandgata ble sperret av for trafikk, slik at lag og foreninger kunne innta gatene med sine sprell.

Det var markedstelt på torget med utstillere fra hele Vesterålen, turnforening og drillkrops hadde oppvisninger, ved Kulturfabrikken ble det konkurrert i både fiskebolleløp og sekkeløp, og Sortland Bondelag utfordret folk til trillebårrace.

God stemning

Naima Rasmussen Manmad (10) og Linnea Abelsen (11) var i aksjon med Blåbyen Drill, og koste seg etterpå med popcorn og aktiviteter i sentrumsgatene.

– Sortland er verdens beste by! sa jentene til VOL om jubilanten.

– Det er fint å bo her, også er det så god stemning, la de til.

– Terningskast seks

Enig i det var også Gustav Rasmussen (11), Leiv Heike Hansen (10) og Jens-Olav Brenna Hansen (11).

– Sortland er en veldig fin by, særlig Blåbyhallen. Der er det bra å spille fotball. Også har vi Kystvakta som passer på oss, sa guttene til VOL.

De var med på det meste av bursdagsaktiviteter, og prøvde seg både i sekkeløp og gatesjakk.

– Hva slags terningkast vil dere gi bursdagsfesten?

– Terningkast seks! var den unisone dommen fra gutta.