Ny arealplan klar for behandling i kommunestyret

Siden den tid har det vært holdt folkemøter i alle bygdene, og innspillene har vært mange.

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland en innstilling til kommunestyret for kommuneplanens arealdel for 2017-2029 , med visse endringer fra administrasjonens forslag. Planen skal opp i kommunestyret til høsten.

Tre innsigelser må også trekkes

Fylkesmannen, Direktoratet for mineralforvaltning og Statens Vegvesen har alle kommet med innsigelser til planforslaget.

Godkjenning av ny arealplan i kommunestyret etter sommeren forutsetter derfor at kommunen mottar formell bekreftelse på at de tre instansene trekker sine innsigelser.

Etter korrespondanse med Fylkesmannen forutsetter vedtaket også at det ikke innarbeides nye områder i planen som ikke lå inne ved andre gangs offentlige ettersyn.

På grunnlag av dette måtte enkelte områder tas ut av planforslaget.

Flere tomter enn behovet?

I den siste innsigelsen fra vegvesenet heter det blant annet at det ikke er gunstig at Sortland kommune vil legge til rette for boligutbygging utenfor tettstedene og samtidig legger opp til langt flere tomter enn det kommunen har behov for.

Det reagerte ordfører Bjørkmo på da innsigelsen kom . Hun mener det nye forslaget fra vegvesenet vil gjøre det enda vanskeligere for folk å etablere seg i periferien.

– Med dette forslaget reduseres mulighetene veldig for at folk skal etablere seg på bygdene. Men når regjeringen ikke vil at folk skal bo i distriktene, blir det slik, understreket Bjørkmo.

Nok næringsareal?

Ett av temaene som kom opp i den lange debatten om innholdet i planen, var etablering av nye næringsaktører.

– Det er ikke avsatt områder til plasskrevende næringer i arealplanen. Foruten to områder, som er avsatt til havneformål, er det ingen større aktører som kan komme til Sortland og etablere seg her. Det synes jeg er svært uheldig, sa Silvia Ovik (Høyre).

– Det er mye riktig i det Ovik sier. Det er viktig å tilrettelegge for næring, men vi må lage en overordnet struktur for arealene i kommunen, sa varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp).

– Det er plass til nye næringsaktører i Vestmarka. Og hvis en person skal starte et mekanisk verksted på for eksempel Jennestad, har han anledning til det, spurte Christoffer Ellingsen.

– Ja, akkurat på Jennestad finnes det et område avsatte til næring, sa kommuneplanlegger Rune Kvannli.

Erstatter to planer

Arealplanen erstatter de to planene Kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-2017 og Kommunedelplan for Sortlands kystområder 2003-2015.

Ny arealplan gjelder fra den blir vedtatt i kommunestyret og frem til ny plan blir vedtatt.