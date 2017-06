Positiv til nytt næringsområde ved Ånstadsjøen

Det såkalte NF1-området ligger ved Ånstadsjøen. Nå ønsker utbygger å sette i gang reguleringsarbeidet av området for å tilrettelegge for utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.

37 dekar

Utbyggeren er Benfra AS ved Jarle Frantzen, med Asplan Viak i Tromsø som konsulent/planlegger.

Området som er avsatt til kombinert formål næring og forretning (NF) i byplanen, er på cirka 37 dekar.

I etableringen av næringsområdet forutsetter administrasjonen at det kun fylles med rene masser i sundet, og at tiltak ved fyllingsarbeidene som hindrer skader på miljøet i sjøen skal gjennomføres.

Enstemmig vedtatt

Saken var oppe i torsdagens formannskapsmøte i Sortland.

Følgende innstilling fra rådmannen ble enstemmig vedtatt av formannskapet:

1. Sortland formannskap er positiv til Benfra AS sine planer om regulering og utbygging av område NF1 i Byplan Sortland.

2. Sortland formannskap har følgende råd i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid for området: