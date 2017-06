Slik skal den halve millionen prioriteres

I Sortlands kommunebudsjett for 2017 er det avsatt 500.000 kroner til uteområdene for skolene i Sortland.

200.000 til nye lekestativ

Rådmannen anbefaler at pengene prioriteres slik:

50.000 kroner: Ferdigstille skisseprosjektene til Holmstad, Holand og Lamarka skole

150.000 kroner: Innkjøp av klatre- og lekestativ på Lamarka skole. Dreneringsarbeid finansieres over drift.

100.000 kroner: Montering av til sammen fire innkjøpte klatre- og lekestativ på Sigerfjord og Maurnes barneskoler i samarbeid med FAU.

200.000 kroner: Innkjøp av nye klatre- og lekestativ til Holand og Holmstad skoler. Skal settes opp på dugnad med FAU.

I torsdagens formannskapsmøte ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

– Dette er en positiv sak. Jeg håper bare at arbeidet gjennomføres i sommer, når elevene ikke er på skolen, sa Silvia Ovik i Sortland Høyre.

Leie eller bygge?

Partikollega Roar Wessel Olsen hadde et spørsmål angående Maurnes skole, hvor det i dag leies en konteiner for å huse leker, turutstyr og lignende.

– Det månedlige leiebeløpet er på 3.000 kroner. Det tilsvarer hva det vil koste å bygge en modulgarasjse. Det er uheldig om en kaster penger ut av vinduet, sa han.

– Til Maurnes har vi kjøpt to store lekestativ. Vi har satt av et beløpet til å fåsatt dem på plass. Det legger ikke penger til et nytt bygg, og jeg var heller ikke kjent med denne saken, sa kommuneplanlegger Kristine Røiri.

– Jeg ber innstendig rådmannen om å se på dette. Er det slik at investeringen koster det samme som lånebeløpet, kan vi få en besparelse som gjør at Maurnes skole får dekket sitt behov, samtidig som vi får mer penger vi kan bruke på for eksempel leker, sa Wessel Olsen.

Status for uteområdene ved barneskolene:

Sortland og Strand barneskole: Uteområdene står nå ferdige etter bevilgninger i budsjettet overflere år, tippemidler og en betydelig egeninnsats fra FAU.

Sigerfjord barneskole: Planleggingen av Sigerfjord skoles uteområde er finansiert og utført, i tillegg er noe utstyr innkjøpt. Skolen har utfordringer når det gjelder universell utforming, med stor stigning frem til hovedinngangen.Til denne delen av planleggingen er det benyttet ekstern konsulentbistand (cirka 100.000 kroner).

Det ble på slutten av fjoråret kjøpt inn to lekeapparat som skal monteres på dugnad i sommer. Arbeidet medopparbeidingav uteområdet i Sigerfjord var planlagtigangsatt i 2017, noe FAU i lang tid har vært forespeilet og forberedt på. Formannskapet har tidligere vedtatt at opprustingen av uteområdet skulle finansieres ved salg av Eventyrstua. Bygget ble lagt ut for salg, men kommunen (ved megleren) har slitt med å få solgt Eventyrstua. Arbeidet er derfor ikke igangsatt.

Rådmannen anbefaler at midlene av et salg av Eventyrstua forskutteres med 1,4 millioner kroner i påvente av et salg, slik at arbeidene med uteområdene på Sigerfjord skole kan igangsettes som planlagt. Finansieringen meldes som sak til kommunestyremøtet 21. september.

Maurnes skole: Planleggingen av uteområdet er finansiert og utført. Opparbeidelse av uteområdet er kostnadsberegnet til cirka 2,5 millioner kroner.

Siden skoleområdet har stort behov for fornying, ble det på slutten av fjoråret kjøpt inn to nye klatre- og lekeapparat. Kommunen skal i løpet av sommeren montere disse i samarbeid med FAU.

Holmstad og Holand barneskoler: Prosessen opp mot FAU og elever er igangsatt, og områdene er under planlegging. Endelige skisser er ikke ferdige, men forslag skal utarbeides i løpet av høsten. Her er det først og fremt behov for å supplere, rehabilitere og investere i nye lekestativ og atkomstsoner.

Det er gjort et grovt kostnadsoverslag på 1,5 millioner kroner på hver av disse skolene.

Lamarka barneskole: Uteområdet er under planlegging. Endelig forslag skal utarbeides i løpet av høsten. Uteområdene har behov for en rehabilitering og en investering i nye lekestastiv. Det er gjort et grovt kostnadsoverslag for oppgraderingen av uteområdet på 2,5 millioner kroner.