Kan ha fått et illebefinnende

Per Ivar Pettersen ved politiets operasjonssentral i Bodø opplyser til VOL at politiet ikke vet den endelige årsaken til utforkjøringen, men det kan være sånn at sjåføren fikk et illebefinnende.

– Politiet er på åstedet. Vi gjør avhør og sikrer spor.

Den eldre personen var alene i bilen da uhellet skjedde. Utforkjøringen skjedde i 60-sonen ved dyreklinikken. Pettersen sier at enkelte ting tyder på at farten har vært lavere enn fartsgrensen.

– Ingen av «airbagene» ble utløst etter uhellet, men det er materielle skader på bilen.

Ambulanse og politi rykket ut, og det opplyses ved 1130-tiden at bilberger er på stedet for å fjerne bilen.

Ifølge Store Norske Leksikon er et illebefinnende «kortvarig og plutselig tilstand av ubehag eller sykelig tilstand, kan gi seg utslag i besvimelse.»